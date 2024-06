“Te encuentro súper atractivo”: Pepi Velasco protagonizará intenso coqueteo con Julio César Rodríguez

Este próximo viernes se estrena una nueva edición del programa de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”, animado por Julio César Rodríguez. El ramillete de invitados incluye a Vale Roth, Luis Gnecco, Fernanda Cornejo Doggenweiler y Josefina “Pepi” Velasco.

Al llegar la última invitada, la actriz fue consultada por el animador sobre quién es el rostro televisivo con que tendría una cita, y por qué. Velasco para la sorpresa de JC dijo “tú, eres tú. No debo aclarar el por qué”.

Rodríguez al principio no creía en la veracidad de esta afirmación y pensó que era una broma, y terminó por preguntar: “¿Qué tengo yo que no tengan otros?”. Ante esta interrogante, Pepi se confesó y dijo “eres tú. Me preguntaron en un programa a quién te gusta, alguien de la televisión y a mí no me gusta la gente de televisión, encuentro una lata. No me gustan, me aburre”.

“Entonces dije que es un gallo honesto, transversal, que habla de corrido, habla de todos los temas, se informa. Te veo a veces en los matinales, cuando hay noticias interesantes, y eso me gusta. Te encuentro súper atractivo”, agregó.

“Sé que no soy el perfil de mujer...”

Sin embargo, había un pero. “Ahora yo sé que no soy el perfil de mujer que te meterías, lo tengo clarísimo. Sé cuál es tu tipo de mujer, entonces es como un amor platónico, es un amor platónico, pero un amor platónico de otra dimensión”, comentó Pepi.

Julio César aseguró que calza en su perfil de mujer, pero Josefina no estaba de acuerdo con esa aseveración. “No, a ti te gustan más, sabes cuál te gustan a ti. Una, más jóvenes, dos más famosilla, más farandulera ti te gustan. Ahí se me cayó un poquito el Julio César, un poquito más farandulero”, comentó.

Finalmente, JC pasó a otro tema y le pidió que le comentará sobre su obra “Mujeres turbulentas” con Magdalena Max-Neef y Elena Muñoz. “Con mis hermanas amigas, Magda y Nena Muñoz, escribimos esta comedia, que nos costó su resto y la dirigió Juan Bennett, el marido de la Magdalena, que es actor y sabes que para los tiempos difíciles que corren, nos ha ido re bien, estamos re contentas. Estamos en el Teatro Mori, Vitacura”, cerró.