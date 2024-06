Victoria Lissidini de “La Granja” reveló la sensible pérdida de su bebé: “Tenía casi 3 meses de embarazo a mis 39 años”

Una triste noticia fue compartida por Victoria Lissidini, la uruguaya que se hizo conocida en nuestro país por su participación en el reality de Canal 13, “La Granja”. Ella fue pareja de Gonzalo Egas durante ese encierro, y tuvo un fuerte encontrón con Gloria Cortés. Posteriormente, Vicky ingresó a “La Granja VIP”, en donde se quedó con el tercer lugar.

Lissidini reveló que sufrió una pérdida a sus 39 años de edad, y dio a conocer esta noticia en su cuenta de Instagram. “Tenía casi 3 meses de embarazo a mis 39 años y hace ya meses atrás, desperté en la madrugada porque sentí algo húmedo entre mis piernas. Media dormida como estaba, me toqué y mis manos estaban cubiertas de sangre”, partió contando.

“Fui a emergencias, desgarrada de dolor y sin poder parar de llorar. El doctor fue muy amoroso, entendió y sintió mi dolor. Con pena él me dijo ‘no hay otra opción, hay que intervenirte, debemos entrar al quirófano con anestesia general’. Ya había sufrido otra pérdida pero no de esta forma. A mi sentir, brutal”, continuó su sensible relato.

Victoria Lissidini en La Granja Captura: Canal 13

La reflexión de Victoria

“La última vez que ingresé a un quirófano tenía 9 años y era por apendicitis. Perdí a mi bebé, pero Dios me ha bendecido hace muy pocos días, con una hermosa y dulce ahijada a la que adoro. Estoy en terapia y sonriendo de nuevo”, agregó.

“Sin embargo, he recibido comentarios de este tipo: ‘No debes contar antes de los 3 meses, es muy normal lo que te pasó’. Yo les pregunto y especialmente a las mujeres que han pasado por esto; ¿No lo cuentan y llevan el dolor solas por dentro? ¿Mi embarazo no vale y no puedo sufrir? ¿Lo debo sufrir en soledad porque no pasé los 3 meses?”, reflexionó Victoria.

“Les mando un gran beso a todas esas mamis que no alcanzaron a abrazar a sus bebés y miremos a la gran Soledad Onetto que fue mamá a los 47 años. Gracias por la esperanza”, cerró Victoria Lissidini, quien anexó un enlace de una noticia de la BBC que hablaba de este mismo tema.