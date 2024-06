¿Dónde está Beyoncé? La cantante busca que no le pregunten por su amistad con Diddy

Se ha dado a conocer que Beyoncé está en medio de una controversia, que ha opacado el lanzamiento de su más reciente producción titulada ‘Cowboy Carter’, pues ella y su esposo Jay Z mantienen una amistad con Diddy, quien ha protagonizado una serie de escándalos por abuso.

Aquí te contamos qué es lo que se sabe sobre la cantante, y dónde está, tras todo lo ocurrido.

El paradero de Beyoncé

De acuerdo con información publicada por Page Six, la artista ha llamado la atención al desaparecer, tan sólo unas semanas después haber lanzado su disco ‘Cowboy Carter’, lo cual es inexplicable, debido a que debería estar en plena promoción.

El medio indica que podría deberse a que ella y su esposo Jay-Z están nerviosos por mostrar sus rostros durante el gran escándalo de abuso de Diddy , para no llamar la atención sobre su larga amistad con el deshonrado magnate del hip-hop.

“Se suponía que este era el momento de Beyoncé, ya que su tan esperado álbum country salió hace apenas dos meses. Y, sin embargo, no se la ve por ninguna parte. El álbum está cayendo y Jay y B no disfrutan de ser el centro de atención”, declaró una fuente a Page Six.

Llama la atención, pues la cantante tendría que estar en plena promoción, y esto no ha ocurrido, lo que podría verse reflejado en los resultados que dé la producción.

La fuente agregó que si bien el impresionante disco, que incluye temas con Dolly Parton, Willie Nelson y Miley Cyrus, podría no llegar a ser el éxito que se esperaba, “definitivamente no es el gigante que todos pensaron que sería”.

Beyoncé estaría apoyando a Diddy

Ha habido rumores en el negocio de que Beyoncé y Jay Z están pasando desapercibidos, acompañando a su amigo Diddy, luego de que las casas del magnate, de Los Ángeles y Miami fueron allanadas en marzo por el Departamento de Seguridad Nacional en lo que parece ser una investigación de tráfico sexual.

Los cantantes y Diddy han sido cercanos durante décadas, aunque no hay nada que conecte a Jay o Beyoncé con la investigación ni con ninguna mala conducta.