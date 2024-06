“Ese ángel”: Diana Bolocco celebra llegada de Emilia Daiber como su nueva dupla en la segunda edición de “Gran Hermano”

La animadora del reality “Gran Hermano”, Diana Bolocco, valoró positivamente que entre los cambios que CHV realizará al formato y conducción de la segunda versión del programa de telerrealidad se haya decidido incorporar a la periodista Emilia Daiber como la única persona que podrá entrar a la casa-estudio donde se encerrarán los participantes.

El joven rostro del canal propiedad de Paramount, que en su paso por la estación televisiva ha participado en variados proyectos como “Sabingo” o “El discípulo del chef”, fue confirmada como la nueva compañera de Bolocco en el reality, algo que motivó una serie de elogios de parte de la mediática figura de CHV.

Los elogios de Diana Bolocco a Emilia Daiber

“La Emi va a ser también el único contacto que ellos (participantes) tienen con la vida real, y eso es otro ingrediente de este programa: ellos no se comunican en ningún momento con la producción. No ven camarógrafos, no ven a nadie más que a ellos mismos. Entonces, en esta oportunidad sólo podrán contar con la Emi y conmigo, que estaré a través de la pantalla”, contó Diana, más que feliz de compartir pantalla con Daiber.

Yo a la Emilia (Daiber) le tengo mucho cariño, porque la encuentro muy, muy talentosa. A mí me encanta — Diana Bolocco

“Yo a la Emilia le tengo mucho cariño, porque la encuentro muy, muy talentosa. A mí me encanta. De hecho, ella empezó trabajando de notera en un programa que hacía Cristián (Sánchez, su esposo) en TVN, hace muchos años atrás”, apuntó.

“Cuando yo la vi, esto es ciento por ciento real, la vi y le dije a Cristián: ‘Ella tiene mucho para la tele. Tiene algo que no se compra’. Es que ese ángel, se come la pantalla, es simpática, se ríe de sí misma, es muy linda”, describió Bolocco, quien ya visualiza a su compañera como uno de los rostros más relevantes de la televisión chilena de los próximos años.

“Creo que tiene tantos atributos y es una súper animadora, pero siento que tiene que seguir convirtiéndose en una top one”, agregó la animadora, quien asegura que el nuevo formato de GH ofrecerá en pantalla una convivencia más entretenida.

“Ahora habrá un sótano, que es el lugar que van a tener que habitar el equipo perdedor dentro de la casa. Otro cambio es que algunos de los participantes son famosos, que van a tener que convivir con no famosos. Siento que va a ser entretenida esa convivencia”, finalizó.