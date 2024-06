“Eso es pura envidia”: Raquel Argandoña le respondió a Yerko Puchento tras ácido pelambre en “Podemos Hablar”

Este pasado domingo, el comediante Yerko Puchento volvió en gloria y majestad a la televisión abierta después de años alejado de la pantalla. Él llegó a integrarse al estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, animado por Julio César Rodríguez, en donde apuntó sus dardos a todos y todas.

Uno de los invitados de la fecha era Lolo Peña, una de las exparejas más conocidas de Raquel Argandoña, así que como era de esperar, Yerko habló de la animadora de TV+. “Es el único hombre que ha llegado al corazón de Raquel Argandoña”, partió.

El comediante entregó su versión de cómo se conocieron Peña con Argandoña. “Lolo estaba en segundo básico y Raquel estaba saliendo de cuarto medio en esa época, había repetido tres años. Al año de pololeo se tatuaron el nombre de la muñeca, ahora la Raquel tiene el nombre en la espalda, no sé por qué”, lanzó.

“La Raquel está regia, y tiene sus años y está estupenda. Hay gente que para el Día del Patrimonio la fue a ver a la casa de ella. Le hacían preguntas sobre cómo era la tierra en 1800, le preguntaban por la Casa Colorada, le preguntaban por Mateo de Toro y Zambrano”, bromeó.

“Está bien que a uno la pelen, eso quiere decir que...”

El miércoles en “Tal Cual”, Pancha Merino quien también estuvo presente en ese capítulo de “PH” le avisó a su amiga que estaba su expareja. Mientras discutían lo que pasó en el programa, Argandoña preguntó “¿Hablo de mí Yerko? Me imagino que no”.

La actriz le respondió que sí, “se estuvo burlando de ti, pero yo salí a tu defensa”, pero la animadora quería más detalles, así que Merino le dijo que Yerko Puchento comentó “lo típico, lo de las operaciones. Si qué va a decir ese pobre, de pura envidia. La pura envidia porque él está destruido, menos mal se tiene que disfrazar”.

“Está bien que a uno la pelen, eso quiere decir que uno todavía es importante porque si te sacan en la rutina...”, reflexionó Raquel. El animador José Miguel Viñuela dijo que Cata Pulido también mencionó a Argandoña durante su participación pasada, él le explicó su comentario y la animadora lanzó entre risas: “¿Tú crees que a mí eso me importa?”.

“Dime una cosa, ¿qué más dijo de mí Yerko?”, consultó la animadora inquisitivamente. “La típica estupidez que los tatuajes los tenías por acá (la espalda)”. Raquel respondió que “me encanta, eso es pura envidia (...) Yo no tengo tatuajes, pero me voy a seguir operando hasta que me echen en el cajón”.