Francis Ford Coppola responde a acusaciones de conducta inapropiada en set

El aclamado director Francis Ford Coppola ha vivido unos días difíciles estas últimas semanas ya que su ‘Opus magnum’, el filme Megalopolis, no ha recibido las criticas que el cineasta esperaba, y, además, su conducta durante el rodaje de la misma fue criticada y acusada de ser ‘inapropiada’ según reportes.

Durante el Festival de Cannes, donde se celebraba la finalización de este proyecto en el que ha trabajado durante casi 40 años, Coppola se enfrentó a críticas mixtas y a un informe de The Guardian que detallaba un comportamiento “caótico” en el set, incluyendo supuestos intentos de besar a extras femeninas y hacerlas sentarse en su regazo.

¿Qué respondió Francis Ford Coppola sobre las acusaciones en su contra?

En una entrevista con Manohla Dargis, crítica de cine del New York Times, Coppola abordó las acusaciones de una forma un tanto “divagante”. El director recordó a su madre, Italia Coppola, y su consejo sobre el respeto hacia las mujeres, diciendo: “ Mi madre me dijo que si haces un avance hacia una mujer, significa que la estás faltando al respeto, y las chicas de las que estaba enamorado, ciertamente no las faltaba al respeto ”.

Coppola también afirmó: “ No soy cariñoso. Soy demasiado tímido ”. Al ser presionado sobre las acusaciones, añadió que había una foto de una de las “chicas” a las que besó en la mejilla, tomada por el padre de ella, y comentó: “La conocía desde que tenía 9 años”.

Estas declaraciones surgieron después de que Darren Demetre, productor ejecutivo de ‘Megalópolis’, defendiera al director en un comunicado. Demetre afirmó no estar al tanto de ninguna queja de acoso o mal comportamiento durante la producción. Describió los abrazos y besos en la mejilla de Coppola como un intento de establecer el espíritu de una escena crucial ambientada en un club estilo Studio 54, diciendo que era “su manera de ayudar a inspirar y establecer el ambiente del club, que era tan importante para la película”.