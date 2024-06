”Ganar o servir” sigue abultando sus filas: exparticipante de “Calle 7″ y expareja de Mauricio Isla se suman al reality

El reality de Canal 13, “Ganar o servir”, sigue confirmando a nuevos personajes que se sumarán al espacio. Este jueves se vivió la entrada de Fabio Agostini, quien no dudó en confrontar a su rival de la final de “Tierra Brava”, Luis Mateucci. Además de esto, el domingo Claudio Valdivia se despedirá del programa tras lesionarse gravemente.

En el matinal “Tu Día” se entregaron los nombres de un hombre chileno que eligió hacer carrera en Perú después de participar de un conocido programa juvenil, y una joven que estuvo involucrada sentimentalmente con Mauricio Isla, expareja y el padre de la hija de Gala Caldirola.

“Mi objetivo es ganarle a Pangal, que es el rival a vencer”

Francisc “Pancho” Rodríguez se hizo conocido hace más de una década como integrante de programas como “Mekano”, “Yingo” y “Calle 7″, además del reality “Pelotón”. Hace 9 años se radicó en Perú y ha seguido siendo parte de programas de competencia física, como “Combate” y “Esto es guerra”, donde le ha tocado compartir con otros participantes de los realities del 13, como Fabio Agostini, Facundo González y Austin Palao.

“Gané varias veces en ambos programas, incluyendo cuatro veces seguidas en ‘Esto es guerra’, y nunca he perdido un duelo final. Tal vez no soy el más rápido, fuerte o resistente, pero soy el más completo. Tengo de todo y soy un competidor muy técnico, eso me ha ayudado a ganar todo lo que he ganado”, destacó Pancho sobre su desempeño deportivo televisivo, que lo hará unirse a “¿Ganar o Servir?”.

Pancho dice tener dos objetivos principales en el reality. “Primero, amo Perú, estoy radicado aquí, pero me interesa desconectarme de mi rutina diaria, sentirme libre y feliz. Segundo, me encanta la competencia, y quiero ganar este reality. Más aún, mi objetivo es ganarle a Pangal, que según todos es el rival a vencer”, afirmó.

Y aunque dice que desde hace un año no le toca competir en “Esto es guerra”, asegura que se pondrá en forma muy rápido. “Mi intención es aprovechar el encierro para entrenar. Confío en mis capacidades y sé que entrenando un poco quedo preparado”, aseguró.

Padre de dos hijas de 18 y 11 años, Pancho asegura estar soltero y disponible para conocer a alguien. “No me cierro a nada, hay un par de chicas con las que podría surgir algo. De hecho conozco a casi todas las solteras del reality, por ejemplo a Faloon la conozco hace años, me cae muy bien”, contó.

“Con Mauricio Isla salimos un mes y medio, es una muy linda persona”

Javiera Belén Silva es modelo y se gana la vida en sus redes sociales bajo el nombre de Javiera Belén. “En Instagram muestro un poco de sensualidad, pero el que quiera ver más, que pague. Tengo una plataforma de contenido exclusivo en Unlock, ahí se ganan lucas de verdad. No vendo nada sexual, pero sí sensualidad. De todos modos espero sacar mi título algún día, porque no voy a ser joven y bonita toda la vida”, afirmó la egresada de Ingeniería en Comercio Internacional.

Adicionalmente, la joven trabaja de showoman en el club Diosas. “Cuando me lo ofrecieron tuve prejuicios porque es un nightclub, pero el show es espectacular y me encanta, me siento una diosa real. Además hoy en día van hombres y mujeres, no excluye a nadie”, explicó.

Javiera Belén ha sido mediática además por relaciones con algunos futbolistas, como la que tuvo durante 4 años con el ex Colo-Colo y actual Wanderers, Andrés Vilches. “Me fui a vivir con él a los 19. Éramos como marido y mujer, yo estaba de señora en la casa. Aprendí mucho, pero también me postergué porque una acepta muchas cosas cuando está con personajes un poquito dominantes y machistas. Ahora soy una mujer empoderada e independiente”, asegura.

Posteriormente tuvo romances tanto con el ex “Tierra Brava” Uriel “Futuro” Romero como con el seleccionado nacional Mauricio Isla, quien es el ex esposo de Gala Caldirola. “Con Mauricio salimos como un mes y medio porque teníamos amigos en común. Es una muy linda persona, lo pasamos bien. Era algo más o menos serio porque yo soy enamoradiza, intensa, normalizo vernos 5 veces a la semana”, confesó Javiera.

Acerca de su ingreso a “¿Ganar o Servir?”, la joven dice estar entusiasmada porque siempre quiso esta oportunidad. “Soy muy intensa, impulsiva y buena para pelear, me enojo fácilmente y cuando me da la h…, me da. Me crié en una familia gritona, y cuando grito eso puede shockear a la gente. Lo que más me molesta es el bullying, el machismo y la suciedad. Además soy deportista y competitiva, yo creo que si este reality fuera sólo de competencia, lo gano”, indicó.