Hasta las manos se rejuvenece: Kim Kardashian se sometería a este doloroso tratamiento

No hay celebridad que no haya sucumbido a hacerse algún retoque estético con tal de retrasar las huellas de los años, y, por supuesto, Kim Kardashian es una de ellas. La empresaria se habría hecho levantamiento de glúteos brasileño, implantes mamarios, liposucción y cirugía de nariz, entre otras, pero hay una parte del cuerpo que no ha podido quitarle del todo los signos del envejecimiento.

Se trata de las manos. El año pasado la modelo fue duramente criticada porque estas se veían muy arrugadas y delataban sus 43 años. Se difundió una imagen en la que ella tiene su mano en la cara, por lo que las críticas comenzaron a llegar una tras otra. Los internautas le escribieron:

“Las manos no pudieron ocultar su edad”, “Esa foto si es real sin filtros bien dicen que la mano y el cuello delata la edad”, “¿Y el filtro de su mano?”. Parece que la hija de Kris Jenner tomó cartas en el asunto y buscó la forma de rejuvenecerlas.

A pesar de los cuidados que se le puedan dar a las manos es evidente que el paso del tiempo siempre se hará presente, por lo que a partir de los 40 años, aproximadamente, se hace más evidente la pérdida de elasticidad de la piel, debido a la falta de colágeno y la elastina. Mayo Clinic detalla en su portal que es por esto que son más propensa a la aparición de arrugas y manchas. El uso constante y repetitivo permite que las arrugan tomen protagonismo.

En tanto, el Centro estético Quiron Salud, agregó que la piel de las manos es la primera en mostrar signos de envejecimiento, por lo que “el adelgazamiento progresivo de este órgano hace evidentes las estructuras subyacentes, incluyendo vasos sanguíneos, tendones y huesos”.

Tratamientos de para unas manos de muñeca

En la reciente alfombra roja de la MET Gala, Kim volvió a ser tendencia por sus manos, pero esta vez porque lucía muchísimo mejor, lo que hizo que muchos de sus fans se preguntaran qué se había hecho en tan poco tiempo para que se vieran tan regias.

Pues, hay varios métodos para conseguir unas manos de muñeca después de los 40 años, y es posible que la propietaria de “Skims” se haya sometido a algunos de ellos. El experto en belleza y conductor de Univision, Jomari Goyso, detalló que es muy probable que Kardashian se haya inyectado ácido hialurónico.

La dermatóloga de la Clínica Alemana, en Chile, Katherine Barría, explicó que para tratar el adelgazamiento de la piel se usa “ácido hialurónico inyectable y se coloca en el dorso de las manos para redensificarlo. Se reparte de forma homogénea para que la piel se vea más densa y tensa”.

Debido a que puede resultar doloroso para algunas pacientes, se recomienda aplicar una crema anestésica. Barría, acotó que, por lo general, esta técnica se requiere de una a tres sesiones por unos 30 minutos para tener mejores resultados. “Los resultados se ven entre uno y tres meses después de iniciado el tratamiento. Hay que repetirlo cada seis a 24 meses”, expresó la experta.

También hay otros tratamientos, como el peeling químico, de láser, revitalización con vitaminas y rellenos a los Kim también se pudo someter. Con los rellenos se inyectan microesferas de hidroxiapatita cálcica, un material biocompatible y reabsorbible que, además de recuperar el volumen perdido con el paso del tiempo, para estimular la producción de colágeno de la piel.