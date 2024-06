“Jamás pensé ver este escenario”: Mariela Sotomayor intentó hacer las paces con Camila Recabarren tras fuertes discusiones en “¿Ganar o Servir?”

Mariela Sotomayor y Camila Recabarren protagonizaron un extraño e inesperado momento durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, y es que al parecer habrían dejado todos los conflictos atrás.

Cabe recordar que fue solamente unas horas antes, en donde la exMiss Chile y la expanelista de farándula se enfrentaron una tensa discusión, en donde esta última habría tratado de “resentida” a su compañera de encierro tras asegurar que Pangal Andrade que la vida “le ha tocado fácil”.

Aunque todo esto quedó atrás, puesto que en medio de la cena de los señores y después de una muy acontecida fiesta de fuego, las dos enemigas se encontraron en la terraza y por primera vez hablaron a corazón abierto.

Nada hacía presagiar que estas dos podrían conversar sin una discusión de por medio, quizás fue provocado por el alcohol de la fiesta o honestamente ambas se encuentran cansadas del conflicto.

Las tiernas palabras de Mariela

Fue la periodista la que se acercó en primera instancia. “Yo no tengo nada contra ti” comenzó diciendo Mariela a Recabarren, pero al parecer recapacitó. “Y te digo que si necesitas algo, lo que sea, yo estoy aquí”, continuó.

“Me dolió porque mi intención contigo ha sido siempre buena. No me quiero llevar mal contigo. Tienes un aura más bonita que lo que muestras”, remató Sotomayor en sus minutos de honestidad, demostrando las ganas de sembrar la paz en la casona de “¿Ganar o Servir?”.

Acto seguido, ambas se fundieron en un honesto abrazo y se pidieron mutuamente por las palabras dichas en el pasado. “Eres hermosa por dentro y por fuera igual”, le aseguró la exMiss Chile.

Minutos más tarde llegó Austin Palao, quien no podía creer lo que estaba viendo: “Jamás pensé ver este escenario, jamás. Yo dije ‘esto es un sueño’, pero estoy muy feliz”.

“Yo estoy muy feliz de esto, conectamos súper bien, quiero que se sienta bien igual. Relájese nomás”, le aconsejó Camila a Mariela, cerrando el tierno momento.