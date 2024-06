Karina Álvarez explica tenso momento en pantalla con Roberto Cox y asegura que se llevan bien

Durante la edición de “CHV Noticias AM” de este martes, sus conductores protagonizaron un breve pero tenso roce en vivo. Karina Álvarez le reclamó a Roberto Cox, en pantalla, que no la dejaban hablar.

La situación ocurrió durante la cobertura de un procedimiento de Carabineros en Santiago Centro, específicamente el accidente en que un sujeto, en aparente estado de ebriedad, chocó a un vehículo policial.

El conductor del noticiario planteaba los características de una colisión a un vehículo fiscal de la policía, en el sentido de que el procedimiento era distinto a un choque entre dos automóviles de privados, cuando su compañera quiso hacer un alcance al respecto. “Ojo que Carabineros cumple un rol de Estado...”, señaló Karina y Cox la interrumpió diciendo “sí, obvio”. El impasse fue comentado por la periodista, en conversación con Página 7.

Luego de que Roberto la interrumpiera, Álvarez se mostró visiblemente molesta. “¿Pero puedo terminar la idea? Porque ‘sí, obvio, obvio’, es difícil poder terminar la idea, entonces no la digo… Es que no sabes lo que voy a plantear”, reclamó al aire.

“No fue nada más que eso”

Sobre lo ocurrido con su compañero, la destacada figura informativa de Chilevisión aclaró que a “la gente que lo ve de afuera, que no nos conoce ni nos sigue, a lo mejor les puede sorprender”.

“Es válido que se produzcan diferencias de opinión, no fue nada más que eso. Una diferencia de opinión y de percepción sobre lo que estaba ocurriendo en la calle”, explicó.

En este sentido, Karina enfatizó que en el noticiero no reciben instrucciones de los editores acerca de la modalidad en que deben abordar los temas que cubren. “No estamos formateados, no tenemos una opinión homogeneizada”, aseguró.

Finalmente, la periodista aclaró que con Roberto Cox tienen muy buena relación y son cordiales compañeros de trabajo.

“Nosotros nos llevamos muy bien y la gente que nos sigue desde temprano sabe que muchas veces nos tiramos tallas, las respondemos... y esto fue la típica discusión donde uno dice ‘oye, pero me dejas hablar’ y la otra persona no te deja”, indicó.