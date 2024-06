¿La mujer vive el duelo en la relación? Nicki Nicole lo confirma con una poderosa reflexión

Nicki Nicole está en el ojo público después de su separación de Peso Pluma, que ha llevado a todos a seguir con lupa los movimientos de su vida amorosa. Recientemente se ha rumorado que habría pasado la página saliendo con un guapo futbolista argentino que juega en River Plate.

PUBLICIDAD

Se trata de Nicolás Fonseca, con quien se estaría conociendo luego de los Premios Gardel, efectuados el pasado 28 de mayo, según el reporte de varios medios locales. Pero a pesar que ella está intentando superar la presunta infidelidad del cantante mexicano que habría dinamitado su relación, se tomó el tiempo para reflexionar sobre esos romances que se esfuman lentamente.

Peso Pluma y Nicki Nicole se separaron hace meses atrás | (Instagram: @pesopluma)

Lo que dijo Nicki Nicole sobre el duelo en la relación que muchas mujeres apoyan

“Como que estas así, vos ves a la persona y dice: ‘esto se va a terminar, yo ya lo sé’ y capaz la otra persona también ya lo sabe y están ahí porque hay muchas cosas en común, pero quizás el amor ya no está en común y esa situación es fea, yo creo que varios la pasamos”, dijo según Milenio.

Su postura llamó la atención de los internautas, quienes se preguntan si esto fue lo que sucedió con Peso Pluma antes de que se revelaran fotografías y videos que lo vincularon a otra mujer en Las Vegas.

“Siento que fue lindo volver a hacer música en una situación así, porque no deja de ser una emoción, ya sea negativa o positiva, no deja de ser una emoción”, agregó en la charla, por lo que todos pensaron que estaba hablando de su ex, el intérprete de Ella Baila Sola.

Como sea, desde su país aseguran que la vieron besándose con el deportista, por lo que estaría preparada para vivir un capítulo más en su historia romántica.