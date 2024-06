Luis Mateucci y Daniela Colett lo hicieron oficial: los tortolitos mostraron su amor abiertamente y se dieron su primer beso oficial

Luis Mateucci y Daniela Colett protagonizaron un romántico momento durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, en donde ambos mostraron abiertamente su relación a los demás compañeros.

El hecho ocurrió luego de la luego de que se llevara a cabo la fiesta del fuego, cuando ambos decidieron alejarse de los demás para tener una seria conversación sobre su relación.

“Yo entré amando a una persona y corté antes de entrar... ¿Qué quieres, que yo ame a una persona en dos días? No sé, no entiendo”, le consultó el argentino. A lo que la brasileña contestó: “Yo no quiero que me ames, pero quiero saber si necesitas tomarte un tiempo, te lo dije”, le consultó Daniela, haciendo alusión a la expareja de Luis, Daniela Aránguiz, con quien terminó su relación antes de ingresar al encierro de Canal 13.

“No me gusta que saques conclusiones tú sola, si tienes dudas, me tienes que preguntar o me lo dices. Yo estoy soltero y la voy a pasar bien sin amar a nadie”, le aclaró.

“En ningún momento te pedí que me amaras o algo así, yo tampoco te amo”, le aseguró Colett, mientras que Luis contestó que simplemente lo estaban pasando bien.

Acto seguido, Daniela comentó que ellos comenzaron su acercamiento como amigos, y que de la nada comenzó a sentir algo más por el argentino.

“Tampoco sé si va a pasar algo contigo, pero me estoy permitiendo vivir algo acá porque me cuesta mucho enamorarme de alguien, y dije ‘a lo mejor me puedo enamorar de esa persona’”, le explicó la brasileña, enfatizando que ella no se metió en medio de ninguna relación.

“Lo que pasó entre nosotros se fue construyendo”, expuso. “Soy libre de hacer lo que quiera, contigo y con quien quiera”, le respondió Mateucci, aclarando que está soltero.

El esperado beso

Luego del momento a solas y de exponer sus sentimientos, Daniela y Luis fueron al patio de la casona del reality de Canal 13. Ambos se besaron apasionadamente, despertando comentarios y buenos deseos de quienes los vieron volver tomados de la mano.

“¡Se enamoraron!”, comenzaron a gritar sus compañeros de encierro, felices de ver cómo esta relación ya tomó su rumbo.