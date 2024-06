“Mostré tanta pechuga y pierna durante toda mi vida”: Vale Roth reveló los motivos de su actual cambio de imagen

Valentina Roth es conocida en las redes sociales por ser una persona muy sincera y hablar sin tapujos sobre su vida personal y en esta ocasión se refirió a los motivos por los cuáles decidió dejar atrás su look más atrevido.

En primera instancia, la exchica Calle 7 habló sobre su participación en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar” y reveló que una de las cosas que no gusta es verse en la pantalla chica.

“Hoy día no me voy a ver, a mí no me gusta verme en la tele”, anunció mediante una historia en su cuenta personal de Instagram.

Eso sí, hay un motivo detrás de esta decisión y es que a raíz de los comentarios mala onda de la gente, a ella no le gusta cómo se ve en televisión.

“Toda la gente me dice en la calle, o sea, el 70% me dice ‘eres mucho más linda en persona que en la tele. La tele me hace no sé.. me veo horrible”, añadió la hija de Rodolfo Roth.

¿Hubo un cambio de imagen?

Por último, y siguiendo en la dinámica de responder las consultas de sus seguidores, Valentina habló sobre su cambio de imagen puesto que algunos cibernautas aseguran que ahora aparenta más edad de la que tiene, puesto que su ropa ha cambiado.

“La otra vez me pusieron en las historias ‘¿por qué te avejentas y te tapas entera?’ ‘Ponte un petito’ ‘o una falda’. Y es porque no me acomoda mostrar pechugas hoy en día, ni pierna ni nada No me siento cómoda y punto”, argumentó la bailarina en la red social.

Asimismo, recordó su pasado en los extintos programas juveniles de pantalla chica: “Mostré tanta pechuga y pierna durante toda mi vida... y yo me visto como quiero, déjense de webiar”, concluyó la influencer.