“¡No te metas en los bolsillos ajenos! ¡Qué te has imaginado!” : Pamela Jiles y Johannes Kaiser protagonizaron tenso cruce tras discusión sobre séptimo retiro

El diputado Johannes Kaiser y la diputada Pamela Jiles protagonizaron un nuevo cruce político, esto en el marco del propósito del proyecto de séptimo retiro de fondos previsionales.

El hecho ocurrió cuando ambos se encontraban como invitados en el nuevo capítulo de “Sin Filtros”, en donde el exRepublicano se lanzó en contra de la periodista por su controversial propuesta que ha estado en boca durante estos días.

“Si yo retiro la plata de los fondos de pensiones ahora, esa plata va a faltar para las jubilaciones pasado mañana. De ninguna manera los retiros ayudan a los jubilados hoy día”, expuso el parlamentario, dando a entender que no era buena idea.

Acto seguido, la expanelista de Primer Plano puso una cara seria y respondió molesta a las declaraciones sobre su iniciativa: “¡Pregúntale a los jubilados! ¡Si tú no eres el dueño de la plata de la gente! ¡No te metas en los bolsillos ajenos! ¡Qué te has imaginado!”.

“¡Pero si yo no me meto en el bolsillo ajeno! Lo que yo impido, Pamela, es que la gente no tenga fondos en sus cuentas previsionales”, le aclaró el autoproclamado candidato presidencial.

“¡Quién eres tú! ¡Déjalos que ellos decidan, son adultos!”, replicó la parlamentaria, quien interrumpió a los gritos.

Pamela y su indirecta a Mario Marcel

La discusión no quedó ahí, puesto Kaiser le comentó: “¡¿Y a quién van a venir entonces a pedirles que a través de impuestos se financien las cuestiones?! (...) ¡Y aparte, meterse en los bolsillos de la gente ustedes son expertos, hueón, con los impuestos!”, retrucó el honorable.

Luego, Jiles continuó: “Lo encuentro una frescura increíble ¡Es la misma frescura de Marcel! Meterse en los bolsillos ajenos se llama... es algo bien parecido a robar”, expuso, haciendo alusión al actual ministro de Hacienda.

“¡Impuesto! ¡Se llama impuesto! ¡Impuestos!”, sentenció Kaiser.