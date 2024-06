Regresa la saga de los Juegos del Hambre: ¿que sabemos de ‘Sunrise of the Reaping’, el nuevo libro de Suzanne Collins?

Los fanáticos de ‘The Hunger Games’ (Los Juegos del Hambre) recibieron este jueves una noticia que les sacudió el piso: la saga ha revivido. Luego de la exitosa precuela ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes’, Suzanne Collins ha anunciado que un quinto libro de su famosa saga será publicado.

PUBLICIDAD

Se trata de ‘Sunrise of the Reaping’ (Amanecer en la Cosecha), la quinta entrega del universo creado por la escritora y guionista estadounidense. En la cuenta oficial de Instagram de la saga, se informó que Collins ha estado trabajando en una nueva obra para llevar a los fanáticos de vuelta a Panem, y, a continuación, te contamos los detalles.

¿De qué tratará ‘Sunrise of the Reaping’ el nuevo libro de ‘The Hunger Games’?

‘Sunrise of the Reaping’ estará situada 24 años antes de la trilogía original de ‘The Hunger Games’. Según revela la publicación, la novela comenzará con la mañana de la cosecha de los 50° Juegos del Hambre, mejor conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

A pesar de que la autora no ofreció más detalles al respecto, todo apunta a que esta nueva novela podría sumergirse en los orígenes de uno de los personajes más queridos de la saga: Haymitch Abernathy, el complejo mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark, que es interpretado por Woody Harrelson en las películas. Esto puesto a que el Segundo Vasallaje de los Veinticinco representa la edición de los Juegos en la que Haymitch resultó vencedor.

Para adentrarse en la nueva aventura que prepara la autora, los fanáticos de ‘The Hunger Games’ no tendrán que esperar mucho ya que ‘Sunrise of the Reaping’ tiene pautado publicarse el 18 de marzo de 2025. Su portada se espera que se dé a conocer en las próximas semanas, por lo que se hace fácil intuir que el proceso creativo de Collins ya estaría en sus fases finales, ya que la publicación también debe pasar por filtros de editores y hasta subeditores antes de publicarse.

Hasta ahora, todos los libros de ‘The Hunger Games’ han sido adaptados para la gran pantalla, producida por Lionsgate, y la misma cuenta anunció que ‘Sunrise of the Reaping’ no será una excepción, pues la película ya estaría pautada a estrenarse a finales del 2026, en noviembre.