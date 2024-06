Revelan que Camila Andrade intentaría llegar a un acuerdo con expareja tras la demanda laboral

Hace algunas semanas, Camila Andrade demandó a su expareja, Gerardo Zavala, por “despido injustificado”, argumentando que no recibió remuneración alguna por los cinco meses que se desempeñó en echar a andar un emprendimiento gestionado por su entonces pololo.

No obstante, Zavala respondió a las acusaciones de la exMiss Chile aclarando una serie de diferencias en la situación laboral que ella describe. La réplica no se hizo esperar y, en el canal Zona Latina, la modelo señaló que “el desarrollo del proyecto lo armé yo sola, la obra, la arquitectura, el reclutamiento del personal, las entrevistas, proveedores. Yo mandé a hacer cada cosa que hay ahí (...) Yo trabajé desde noviembre a marzo. Este hombre me cagó con cinco meses de trabajo. Estoy pidiendo compensación por eso”.

En tanto, Daniela Aránguiz, quien confesó que desarrolla su propio emprendimiento con Zavala, aseguró conocer de primera fuente una modificación en las condiciones que exige Andrade a su expareja, durante la edición de este jueves del programa “Sígueme” (TV+).

El acuerdo que solicitaría ahora Andrade

“Camila Andrade pone una denuncia en la Inspección del Trabajo a Gerardo (Zavala), que era su expareja, pidiendo una indemnización económica de 9 millones de pesos por esos cinco días de trabajo, que ella asegura que eran cinco meses. Ahora ella está dispuesta a llegar a un acuerdo con Gerardo”, inicipo su relato la exchica “Mekano”.

De acuerdo con Aránguiz, las labores que realizó la exconductora de “Caja de Pandora” no fueron como ella describió, sino que simplemente consistieron en escoger los uniformes y acompañar a la administradora del centro de estética a comprar insumos, pero no fue en acciones en otras áreas del negocio.

“Antes del acuerdo, yo quiero decir que tuve acceso a poder ver todo el trabajo de ese local, de ese centro de manicure y pedicure. Vi contratos y conversaciones con la decoradora, con la arquitecta, con toda la gente que estuvo detrás de eso. Y Camila no tuvo nada que ver ahí. Lo que sí ella hizo fue mandar a hacer los uniformes de las niñas y acompañar a la administradora a comprar los insumos. Jamás cumplió horarios de trabajo. Ella iba a mirar cómo estaba el proyecto, sacaba un par de fotos y se iba. Pero ella nunca cumplió un horario de trabajo ni nada. Y ahora está pidiendo una indemnización de un millón de pesos”, explicó la exmujer de Jorge Valdivia.

Haciendo un corolario, la panelista de “Sígueme” remató: “De 9 (millones de pesos) pasamos a uno″.