Revelan que Jennifer Lopez “no quiere divorciarse y terminar sola a los 60 años como Madonna”

Jennifer Lopez suspendió su gira ‘This Is Me… Live | The Greatest Hits’, alegando que no lo haría si no fuera “absolutamente necesario”, al mismo tiempo Live Nation aseguró que la artista necesitaba “tomarse un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos”.

PUBLICIDAD

Hay quienes afirman que más allá de lo personal, la suspensión de la gira fue por las malas ventas de las entradas.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”, dijo Jlo.

Durante los últimos días se ha visto a Jennifer Lopez junto a Ben Affleck en eventos escolares y deportivos de los hijos de él, lo que a consideración de sus fans, demuestra que sí es cierto que quiere pasar más tiempo con los suyos y salvar su matrimonio. Irse de gira en este momento de crisis con Ben, terminaría de acabar con cualquier esperanza. Últimamente, él no la estaba acompañando en sus apariciones públicas, así que es muy probable que tampoco lo hubiera hecho si ella se iba para sus conciertos.

Jennifer Lopez, sus cuatro matrimonios y su lucha por Ben Affleck

jennifer lopez boda ben affleck jennifer lopez boda ben affleck

La ‘Diva del Bronx’, de 54 años, se ha casado cuatro veces. Su primer matrimonio fue a los 27 años con Ojani Noa, un camarero a quien conoció durante el rodaje de la película ‘Red and Wine’ en el restaurante Larios de Miami, que pertenece a Gloria Estefan. Se divorciaron un año y medio después. El segundo fue con el bailarín y coreógrafo Chris Judd, pero solo duraron nueve meses. El tercero en el 2004 con el cantante Marc Anthony, con quien se divorcio en el 2014. El cuarto fue en julio del 2022 con Ben Affleck.

Un amigo de Jennifer Lopez reveló a Daily Mail que ella está luchando por su actual matrimonio. “ Ella desea tanto que este matrimonio funcione que está dispuesta a hacer cualquier sacrificio, incluso dejar de ser J-Lo… ‘Ella no quiere divorciarse. No quiere terminar como Madonna: sola a los 60 años. No puede soportar la idea del fracaso ”.

El amigo de la cantante siguió diciendo que “creo que ya se puede ver cómo baja el tono de su apariencia y, obviamente, también abandona esta gira para tratar de aferrarse al matrimonio”. Además, agregó que ella ha dado tanto en esta relación, que ha dejado que Ben siga fumando, cuando ella odio el cigarrillo.

PUBLICIDAD

“Ella le deja fumar, lo cual es enorme: odia fumar y estar cerca de eso como cantante es un rotundo no, pero él nunca se rindió cuando estaban saliendo y casados”, dijo el informante, que indicó que a la lucha por su matrimonio, ahora se suma todos los comentarios en contra.

“‘Ella ha estado asumiendo la culpa por el final de la gira y el matrimonio, y la burla del mundo. Es todo lo contrario de la verdad”, expuso el informante que destacó que “su talón de Aquiles siempre han sido los hombres. Es la persona más disciplinada, más trabajadora y maravillosa, y realmente se sale con la suya en todo, excepto en lo que se refiere al romance”.