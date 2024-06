“Se me había olvidado que tenía que venir”: Pablo Chill-E protagonizó chascarro y llegó de los últimos a los Premios Pulsar

Pablo Chill-E protagonizó un inesperado chascarro durante la nueva edición de los Premios Pulsar 2024, y es que al cantante urbano se le olvidó que estaba nominado en una categoría.

El hecho lo dio a conocer el mismo artista, quien reconoció en plena alfombra que no recordó que tenía que asistir a la premiación y ese fue el motivo por el cual llegó de los últimos. se le olvidó que tenía que asistir a la ceremonia.

“Se me había olvidado que tenía que venir (...) Mi mamá me dijo: ‘ponte un terno, ponte bonito’. Me estaba tatuando y me dijeron: tenemos que ir a los premios. Me tatué la guata, ahora no puedo (mostrar el tatuaje)”, contó el artista urbano en una conversación con Radio Bío Bío, previo a la ceremonia musical.

De hecho, fue tanto el apuro de Pablo que llegó a medio arreglar al evento, sin sus dreadlocks bien hechos y además no recordaba a qué categoría estaba nominado. Sin embargo, se mostró bastante agradecido por el espacio y por la nominación.

“¿Te acordabas que estabas nominado”, preguntó el periodista del medio, a lo que Pablo respondió: “No”.

“¿Y en la categoría en que compites?”, consultó nuevamente el comunicador de BioBío, quien nuevamente recibió una negativa del intérprete de “My Blood”: “No… Pero agradecido de los Premios Pulsar.

Cabe recordar que el autor del tema “Gitana” estaba nominado en la categoría de Mejor Artista de Música Urbana, premio que finalmente se fue en las manos del grupo “Brígida Orquesta” con “Música para la Inmensa Minoría”.

Para terminar la entrevista y a pesar de su mala memoria, que esta vez le jugó una mala pasada en esta ocasión, Pablo comentó que esperaba disfrutar de la noche.

“Bacán si ganamos. Vine a pasarlo bien”, sentenció el cantante al medio ya mencionado.