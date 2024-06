Victoria amenazará a Graciela para evitar internarse en la clínica psiquiátrica en “Juego de Ilusiones”

Un escenario muy complejo se le presentará a Graciela en “Juego de Ilusiones”, luego de que Victoria la amenace con tal de evitar someterse al tratamiento psiquiátrico que le han asignado.

La situación ocurrirá en el capítulo 356 de la teleserie diurna, al cual accedió Página 7 a través de Mega Go, en el cual Martín solicitará a la reclusa que arme las maletas de su exesposa.

Ello motivado porque se liberó un cupo en la clínica psiquiátrica, instancia que permite que el personaje de Alejandra Fosalba inicie su tratamiento, el cual es una condición que estableció el juez al otorgarle su libertad vigilada.

Entonces, la madre de Rubén sorprenderá a Graciela ordenando su ropa, momento en que la presidiaria le comunicará de la posibilidad de internarse en el centro médico especializado, dando a enteder que es una muy buena noticia.

No obstante, esta disposición irrita a la examiga de Mariana, quien se resiste a internarse y no quiere saber nada de psiquiatras ni de procedimientos de este tipo.

“Yo no me voy a ir a ningún lugar. No me importan lo que ellos hayan dicho, yo no me voy a ir a ese manicomio”, enfatizará.

“Voy a tener que hablar...”

Frente a esta reacción, Graciela trata de hacerle entender que es por su bien, que necesita resolver sus problemas psicológicos y que, a fin de cuentas, ella sólo cumple las órdenes que le han indicado.

Pese a ello, Victoria insiste en su negativa tajante e incluso intimida a quien fuera su compañera de celda, extorsionándola con que, si no la ayudaba a evitar la internación, expondría su romance con Martín Lara, director del centro penitenciario.

“Voy a tener que hablar de lo que pasa entre Martín, el director de la cárcel y tú”, amenazará.

La advertencia deja estupefacta a la rubia presidiaria, pues nunca imaginó que “Yayita” estuviera enterada de su amorío con el abogado, a quien incluso le ha facilitado información privilegiada con el fin de que logre preservar el orden en la cárcel.

Sólo queda esperar a los siguientes capítulos de “Juego de Ilusiones” para ver qué acciones adopta la amante de Martín frente a este chantaje.