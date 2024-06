“Voy a invitar a cenar a Dani Aránguiz”: Fabio Agostini se lanza contra Luis Mateucci a minutos de su llegada a “¿Ganar o Servir?”

La llegada de Fabio Agostini a la casona de “¿Ganar o Servir?” no estuvo exenta de polémica, y es que el español se lanzó en contra de Luis Mateucci recordando a su expareja, Daniela Aránguiz.

El ganador de “Tierra Brava” llegó amenazante, y consultado por Claudio Valdivia aseguró: “Vengo a ser capitán de Resistencia”.

Agostini explicó sus razones, apuntando a Pangal Andrade y a Luis: “Está claro que quiero competir contra él, y a este le quiero sacar la capitanía”.

El argentino claramente respondió al comentario de su nuevo compañero: “Puede que compitiendo seas bueno, pero hablando eres una bestia, así que no te vengas a hacer acá el canchero”, le advirtió.

“Dejaste escapar una gran mujer”

Acto seguido, la discusión comenzó a subir de tono, a Fabio no se le ocurrió nada mejor que hablar sobre la expareja de Mateucci, asegurando que tiene intenciones de salir con ella siendo más que un amigo.

“Tu momento ya terminó. Es más, cuando salga voy a invitar a cenar a Dani Aránguiz, para que lo sepas. Estoy hablando mucho con ella y me llevo de p… madre. Dejaste escapar a una gran mujer, bien pelotudo. Se dio cuenta de que eres el más h… de todos”, expresó el español.

Mateucci reaccionó a esta situación y felicito a Fabio en un tono irónico: “Eres buen consejero, ahora te estás metiendo en lo que yo tuve”, le dijo.

“Yo te conozco y eres bien jodido, eres bien picota y te encanta joderme. Sé que estás tranquilito porque te gané, sino estarías aquí jodiendome un montón... por eso estás tranquilito ahora”.

“Ahora que he estado en casa, he estado viendo el programa, y he visto varias cosas dónde fuiste un ca...”, le saco en cara el español al argentino, haciendo alusión a las actitudes de Mateucci en “Tierra Brava”.