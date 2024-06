Aseguran que Will Smith ya olvidó a Jada Pinkett y tiene otra persona a su lado

Will Smith actor estadounidense.

Will Smith finalmente podría haber olvidado a Jada Pinkett, ya que según lo que reportan algunos medios, una guapa mujer acudió al estreno de su más reciente película, habría despertado su interés.

Los medios Daily Mail y Page Six reportaron que una de las mujeres que asistió a la premier de “Bad Boys: Ride Or Die”, pero que no desfiló en la alfombra roja, podría ser el nuevo interés amoroso del actor.

Hasta los momentos se desconoce la identidad de la mujer que podría estar saliendo con Will Smith, pero sí se ha destacado que tiene un cierto parecido a Jada Pinkett, en especial porque ambas tienen el cabello rapado.

Will Smith y Jada Pinkett podrían seguir con su relación abierta

Jada Pinkett compartió hace un par de años que ella y Will Smith tenían una relación abierta, no obstante, muchas personas creen que el actor solo aceptó esta clase de relación porque sigue enamorado de ella y no la quiere perder.

Por lo que la aparición de la misteriosa mujer junto al séquito que acompañó al actor en la premier de “Bad Boys: Ride Or Die” en la ciudad de Miami, y en la que se encontraba su esposa e hijos, ha dado pie a pensar que ella podría estar saliendo con él.

Sin embargo, cabe destacar que no sería la primera vez que una mujer misteriosa se presente en la alfombra roja de alguna película de Will Smith, porque ocurrió lo mismo en el estreno de “King Richard”, y después fueron vistos en otros lugares.

Will Smith y la nueva misteriosa mujer no han sido vistos juntos en otro lugar hasta ahora, además, Jada Pinkett puede tener conocimiento de esta relación y la apruebe.