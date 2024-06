“Está con las energías súper sucias”: Latife Soto le vio las cartas a Camila Recabarren tras su participación en “Ganar o servir”

En el último capítulo del programa de farándula, “Que te lo digo”, realizaron un contacto telefónico con la médium y tarotista, Latife Soto, para preguntarle por diversos personajes del reality de Canal 13, “Ganar o servir”, y una de ellas fue Camila Recabarren.

La periodista Paula Escobar aseguró que ella se ve con la energía pesada, y le pidió la opinión a Soto, quien sacaba cartas para hablar sobre la exMiss Chile. “Realmente, Camila está muy cargadita sale en las cartas”, comenzó.

“Qué pena porque está con las energías súper sucias, una lata. Va a tener que limpiarse mucho cuando salga”, agregó. Escobar opinó que es Camila quien trae la mala energía, por lo que Latife aseguró que todos los seres humanos generan energía negativa propia, y que cuando se está en esa sintonía, se va aumentando. “Lo ha creado ella”, afirmó la tarotista.

¿Y qué pasa con Mariela Sotomayor?

De igual forma, Latife Soto habló sobre Mariela Sotomayor, la principal enemiga de Camila Recabarren dentro del encierro. “La niña periodista, Mariela, le ha tocado fuerte. Ella ha estado bien cansada, pero es bien resiliente. Entonces, está tomando fuerza”, agregó.

A propósito de Sotomayor, el periodista Luis Sandoval le consultó a la médium sobre el objeto preciado (una joya) que le robaron a Mariela, el cual nunca pudo recuperar incluso después de salir del reality. Así que Latife Soto se preparó para leer el tarot.

“Según mis cartas, me sale el uno de copas (As), el 10 de copas y el 6 de bastos. Entonces, me dice que el robo del péndulo fue planificado entre dos mujeres y hay una que lo enterró. Lo escondió y lo enterró para que no lo encuentre en sus cosas”, agregó.

Sandoval le comentó que él ya había mencionado en un programa anterior que Mariela perdió una joya muy preciada tanto sentimentalmente como monetariamente, y ella se devolvió a Chile sin ésta.