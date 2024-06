Ganadora del concurso Miss Alabama se defendió de ataques en redes sociales donde se han burlado de su peso

La reina de belleza no se inmuta por los malos comentarios / Foto: Instagram

La modelo de tallas grandes Sara Milliken causó sensación recientemente al ganar el título de Miss Alabama en el certamen Nacional American Miss, celebrado durante el fin de semana del Memorial Day. Sin embargo, su victoria fue rápidamente opacada por crueles ataques en línea que se centraron en su apariencia física.

A pesar de las duras críticas, Sara se mantiene firme en su determinación mientras se prepara para las finales nacionales que tendrán lugar en Florida durante el Día de Acción de Gracias. Sara lleva ocho años soñando con ser Miss Alabama y este año marcó su tercer intento por la corona, después de competir dos veces antes sin ganar.

Miss Alabama habla sobre los comentarios de odio que ha recibido toda su vida

Sara entró por primera vez en un concurso de Miss Nacional a la edad de 15 años, impulsada por un fuerte deseo de ganar, pero no obtuvo un lugar. “A los 16 volví como una adolescente” explicó en Instagram. “Trabajé muy duro y cambié todo en mí. Me convertí en quien pensaba que querían”.

“Días antes del concurso, un chico malo me dijo que era ‘demasiado fea’ para ganar. Iba a demostrarle que estaba equivocado, así que entré al fin de semana del concurso con fuego dentro de mí. Ni siquiera quedé seleccionada”, añadió la Miss.

Sara se sintió humillada y decidió no volver a competir durante siete años. Este fin de semana regresó al escenario para demostrar que no se rendiría. “Fui más que las cosas malas que me dijeron,” afirmó. Tras su victoria, Milliken enfrentó una oleada de ciberacoso. A través de WKRG-TV declaró que “incluso algo que se escribe en una pantalla puede dejar una impresión duradera en la gente”.

Miss Alabama deja claro que los sueños se cumplen

Reconoció que algunos de los comentarios fueron repugnantes, pero decidió no insistir en ellos. En una publicación en redes sociales, instó a la gente a difundir la bondad. Sara considera una bendición poder vivir su sueño y ahora se prepara para competir en las finales nacionales en Orlando en noviembre.

Ella reveló que ganar el concurso American Miss Alabama fue un sueño gestado durante ocho años y que su objetivo inicial era simplemente llegar al top 10. Con su victoria, Milliken espera fomentar una “autoimagen positiva realzando la belleza natural interior.” Según los organizadores, la puntuación en el certamen se basa en “la personalidad, la confianza y la comunicación”.