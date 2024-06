Millaray Viera se refirió a un eventual regreso a la televisión: “No tengo ninguna ansiedad”

Sobre un eventual regreso a trabajar en la televisión, Millaray Viera asegura que no es una prioridad en este momento, pero en absoluto lo descarta de plano.

El exrostro de Chilevisión admitió, en conversación con Página 7, que ha conversado al respecto, “pero no se ha concretado nada”.

“Eso me ha permitido hacer otras cosas. Estoy súper entusiasmada con varios proyectos, también he viajado mucho este último tiempo y he disfrutado mucho de mi niñita”, manifestó la hija del cantautor Gervasio.

“Si en algún momento se da y coincidimos en algún proyecto en el que se me considere, y yo también sienta que es el óptimo para mí, ahí vamos a estar”, aseguró.

“Ahora siento que hay cosas que no haría”

“Por ahora no se ha dado. No tengo ninguna ansiedad, pero feliz de, en algún momento, volver a hacer televisión”, reconoció Millaray.

En este sentido, la también cantante señaló que, durante su paso por la pantalla chica, tuvo la oportunidad de participar en “programas en los que me he sentido plenamente cómoda. Ojalá volver a tener esa suerte”.

“Hay cosas que, quizás, yo no repetiría, que en algún momento tuve que hacerlo porque estaba en una especie de ‘servicio militar’. Me decía a mí misma: ‘Tengo que hacerlo para hacerme de un nombre’”, confesó.

“Ahora siento que hay cosas que no haría porque he recuperado una cotidianidad en mi vida familiar, el tiempo con mis hijas, eso vale mucho”, aclaró sobre su actual momento.

Asimismo, Millaray expresó que en este tiempo reciente ha contado con el tiempo suficiente para reconectar con su creatividad.

Cabe señalar, relacionado con lo anterior, que Millaray Viera ha estado preparando en meses recientes su primer disco, un proyecto que ha trabajado con el músico Gonzalo Yáñez, además muy cercano amigo, luego de atreverse a enseñar e interpretar sus propias composiciones musicales, tal como indicó en una entrevista el año pasado.