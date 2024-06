“No lo podía creer”: Marlen Olivari se emocionó al contar el susto que pasó cuando su padre fue internado

El capítulo del jueves de “Tal Cual” partió con la consulta de la animadora Raquel Argandoña a Marlen Olivari sobre el estado de salud de su padre de 83 años de edad, quien la semana pasada pasó por un complejo momento de salud tras ser internado por una hemorragia craneal aguda.

La show woman partió contando que desde hace un tiempo su padre comenzó a desorientarse, después se cayó y aseguró haberse quedado en blanco, también él decía cosas que no eran completamente coherentes. “Mi papá ya es un poco distraído y medio volado, pero nunca tanto”, comentó.

Lo llevaron al neurólogo y le indicaron que debía hacer un examen para lograr tener un diagnóstico. Marlen decidió traer a su padre a Santiago, y pedir hora para atenderlo en una clínica de la capital. Una vez que fue atendido, rápidamente le dijeron a la empresaria que su padre tenía que ser internado de urgencia por una hemorragia craneal aguda.

Esta noticia golpeó a Marlen, especialmente considerando que había estado hablando con su padre con completa normalidad e incluso ya habían hecho planes para pasar a comer una vez que llegaran a Viña del Mar. “Yo ahí me puse a llorar, no lo podía creer. Le hacía cariño a mi papá, no lo podía creer porque se veía bien, pero era dentro de su cabecita que empezó esta hemorragia”, confesó.

“Estuvimos en Urgencias, le tomaron la presión, lo estabilizaron y le inyectaron algo en la vena. Entró con 202/170 (...) super alto. Yo esperé hasta que lo ingresaran a la UTI, y bueno, después contándole a toda la familia”, agregó Marlen. Ella señaló que para ese entonces llevaba justo una semana hospitalizado, ya que entró a Urgencias el jueves 30 de mayo.

Al ser consultada sobre su estado actual y cómo ha progresado su padre, Olivari reveló que al día siguiente que lo internaron se veía bastante bien, y no aparenta tener una hemorragia. Sin embargo, la segunda noche ya no se veía bien, y ahí pidió ayuda de sus seguidores con rezos.

“Cuando se te está muriendo un ser que tanto amas, yo a mi papá lo adoro, tú te encomiendas a Dios, y digo bueno, tengo muchos seguidores, gente que me quiere, cómo lo hago para que todos recen y todos se enteren de esto. Yo soy súper creyente, sé que la energía hace milagros”, contó con la voz quebrada, evidentemente emocionada.

El animador José Miguel Viñuela le preguntó si creyó que se iba a morir su padre, y Marlen le contestó que sí. “Sí, yo pensé que se iba a morir porque la segunda noche deliró, tenía mucha fiebre, le vino una cuestión enorme, una alza de presión tremenda. Se sacó todos los cables y empezó a caminar desorientado, no sabía dónde estaba y lo hizo como tres veces, por eso le tuvieron que amarrar sus manitos”, reveló.

Marlen Olivari contó que las oraciones han ayudado tremendamente y que está muy agradecida con las personas. Además, se dio cuenta que su padre es muy querido. “Estoy feliz y vamos de a poquito”, cerró la show woman.