Pepi Velasco relató entre risas el dolor de cabeza que está viviendo con su casa: “No me quiero deprimir porque la vida es corta”

La actriz Josefina “Pepi” Velasco estuvo presente en el último capítulo de “Podemos Hablar”, y en ese espacio se sinceró sobre un complejo momento que está viviendo después de la mala construcción de su vivienda, la cual necesita arreglar tras una negligencia.

“Es simple, ahorré plata, tengo un sitio en la Comunidad Ecológica y me hice mi cabaña, sola con mucho esfuerzo y contraté una amiga arquitecto. Empezaron los maestros a construir la casa, que fue un drama, porque la construí en el peor momento de la historia del mundo, post COVID”, comenzó a contar.

“Yo era la jefa de obra, porque no tenía muchas lucas. Entonces, yo iba comprar una madera, tres lucas; a los dos días iba comprar la misma madera, porque siempre falta, tres lucas y media; a la semana cuatro lucas. La casa me salió de partida el doble de lo que yo pensaba y casi el triple”, relató con su insigne sentido del humor.

“Se iban los maestros a las seis, a las seis me tenían la cartera colgando y apretaban. Llegaba el camión del flete, que era más barato porque llegaba después de las seis, yo descargaba todo con el amigo que me hice de flete. Descargábamos todo: la madera, los fierros, los alambres, los tornillos, las cosas del techo, todo, las pajas. Tengo unos músculos que si lo vieras, te morí”, bromeó la actriz.

“Con este programa voy a pagar...”

“La casa quedó preciosa, es muy bonita. Primer invierno año 2023 y me llama la persona a la que se la arrendé me dice: ‘Pepi, por favor ven a ver la casa’. Voy, el techo del cielo así un forado, igual que la casa de los tres chanchitos de paja, arena y piedra, la mía era de paja con arena. Entonces el agua empezó a caer, el techo quedó mal puesto, el techo desapareció en el living, o sea un forado enorme, plástico”, contó.

“Después me dice: ‘Pepi ¿podí (sic) venir?’. Voy al baño y con un maestro, el maestro pesca un dedo y atraviesa el muro de la ducha y llega al otro lado, porque no le pusieron cemento, le pusieron pura arena con barrito y era la ducha, igual tenía cerámica”, continuó Pepi.

Suma y sigue, la logia construida con barro comenzó a deslizarse por la cantidad de lluvia que cayó, y el barro empezó a acumularse en el piso. “Se me está desarmando (...) Ahora le estoy metiéndole más plata y haciendo las cosas bien, pero es caro, porque ahora yo me voy a ir a vivir ahí”, comentó y revelando que los arrendatarios se terminaron por ir.

La actriz se tomó todo con humor, y bromeó que uno camina por la logia y poco a poco se comienza a descender y se llega a la altura de la lavadora, “es una wea increíble”, lanzó entre risas.

“Sabí (sic) que no me quiero deprimir porque la vida es corta, pero necesito trabajo. De hecho, gracias por invitarme a este programa, porque con este programa voy a pagar el baño y la logia y no es broma. No es broma weón”, dijo Pepi Velasco. En la pantalla comenzaron a mostrar las imágenes de la casa, y los desperfectos que la actriz tiene que arreglar.

Josefina "Pepi" Velasco Captura: CHV