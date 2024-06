Pollo Fuentes entrega más detalles del enamoramiento por Cecilia y del beso que se dieron

Entre los invitados del capítulo de este domingo de “Podemos Hablar”, por las pantallas de Chilevisión, estará José Alfredo Fuentes, instancia en que abordará en detalle una revelación muy reciente: estuvo enamorado de la cantante Cecilia.

Cabe recordar que hace pocos días Culto dio a conocer pasajes del libro “Cecilia- el último baile”, escrito por Johanna Watson (Tucán ediciones), publicación en que aparece una entrevista al “Pollo”, como integrante del movimiento musical la Nueva Ola, en la que relata este hasta ahora desconocido hecho, incluido un beso que hubo cuando eran muy jóvenes.

“Yo siempre fui admirador de Cecilia, de los aproximadamente 13- 14 años, era mi cantante favorita, y mi hermano pololeaba con una amiga de ella, en Tomé. Iba los veranos y le contó a la Cecilia, ‘oye yo tengo un hermano chico que canta y es admirador tuyo, te lo podía presentar’, ‘ya, tráetelo para la casa’ (respondió la cantante)”, señaló de entrada el intérprete de “Te perdí”, de acuerdo con el adlanto al que accedió Publimetro.

Fui a su casa en la Gran Avenida, debería tener 14, la Cecilia, 18, y nos hicimos amigos, pero rápidamente me hacía cantar y me decía ‘pucha que cantaí bien, tení futuro’, me ayudaba, me daba consejos”, comenta José Alfredo sobre sus inicios en la música.

A continuación, Fuentes detalló cómo se gestó la amistad entre los que llegarían a ser estrellas de la Nueva Ola, así como la admiración y amor del Pollo hacia ella.

José Alfredo Fuentes en "Podemos Hablar"

“Íbamos al cine Gran Avenida, que quedaba a la esquina del su casa a ver películas. Nos hicimos tan amigos que yo iba dos, tres veces por semana a su casa y yo no lo podía creer porque era, no sé, onda futbolística que estuviera con Pelé, entonces la miraba y la admiraba. Íbamos al cine y yo más de mirar la película la miraba a ella”, rememora el también animador de televisión.

“Frasquito de nostalgia, de amor y de cariño”

En este sentido, quien llegaría a se ídolo en la escena musical chilena reconoce que “sí, estaba de alguna manera enamorado de ella, de Cecilia, la cantante, esta figura, que la sigo admirando y la seguiré amando, admirando eternamente”.

Acto seguido, el otrora animador de “Éxito” comentó acerca del beso que le dio a “la incomparable”, cuando eran muy jóvenes.

“Bueno, perdimos oportunidades de vernos tan seguido, hasta que empecé a cantar, hicimos una gira juntos, yo habré tenido 19 y ella 23 y yo iba feliz al lado de la Cecilia. Además, compartíamos asiento porque éramos tan amigos que conversábamos todo el viaje, y un día le conté que yo realmente estuve confundido, que no sabía si la amaba realmente como mujer o como este personaje maravilloso, que sigue siendo Cecilia y, en esta conversación, me acerqué y le di un beso, un beso de verdad, un beso en la boca a Cecilia y ella se dejó dar el besito”, aseguró.

Finalmente, el cantante contextualizó el significado de este ósculo con Cecilia, al explicar que ella “respondió a este beso, pero fue como un sello de decir ‘esto fue como una cosa especial que la vamos a dejar encerrada en este frasquito de nostalgia, de amor y de cariño y seguimos siendo amigos toda la vida y nada más’”.