“Se iba cayendo la boca”: Vale Roth habló sobre el infierno que vivió tras una intervención estética en sus labios

La influencer y exchica “Yingo”, Valentina Roth, fue una de las invitadas del último capítulo del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, en donde relató en el punto de encuentro, el calvario que vivió tras someterse a una intervención estética en sus labios.

“Esto es terrible”, anticipó la joven madre, “lo que pasa es que yo tenía 19 años, hace mucho tiempo y estaba de moda ponerse relleno de labios y no con ácido hialurónico, que es lo que se pone hoy día, sino con cualquier cosa”, continuó.

“Por eso me decían: ‘oye como que la Vale está rara en la cara, media hinchadita’. La cosa es que mi boca se veía mucho más inflamada, se iba deformando, se iba cayendo la boca y se iba notando menos los dientes y me empezaba a doler”, añadió la exgimnasta.

“Yo me veía en la tele y me cargaba. Ahora sí me voy a ver porque estoy regia y linda, pero antes no me gustaba. De hecho, la última vez que vine a ‘PH’ no me gustó (cómo me veía) porque la boca se me veía muy rara”, confesó.

Revirtiendo el problema

El año pasado, la exparticipante de “Aquí se baila” decidió tomar cartas en el asunto y visitó a un especialista. “Voy al doctor a ver que tengo, me hicieron una ecografía, me encontraron que tenía silicona industrial, silicona industrial arriba y abajo”, reveló.

“Entonces, me tengo que operar. Esto fue un mes después de tener a mi hija, yo la tuve en junio y en julio fui al doctor. Me estaba doliendo mucho, afectando mucho, no me gustaba sacarme fotos, no me gustaba verme en la tele”, contó.

Valentina Roth Captura: CHV

“Yo tenía una cara muy linda, me afeé en verdad. Entonces, me abrieron, me hicieron 200 puntos acá (señaló a su labio superior e inferior)”, dijo Vale mientras mostraban en la pantalla trasera una imagen de su boca llena de sutura quirúrgica.

Al ser consultada dónde le colocaron silicona industrial en su labio, ella comentó que “fue un centro que se llama ‘Todo Sol’ Cacha la cuestión era como un centro solarium, pero también te ponían como masajes corporales, ponían un poco de boca. De hecho la Arenita, fue pa allá, le pusieron lo mismo y se lo quiere sacar, porque tiene lo mismo en la boca”.