“A ese nivel llegan a torturarte”: el crudo relato de Cristina Tocco sobre una pasada relación abusiva

La actriz argentina Cristina Tocco se sinceró en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, el cual se va a emitir este domingo 9 de junio por la noche. En este espacio habló sobre un complejo momento en su vida personal cuando estuvo en una relación abusiva.

PUBLICIDAD

“Yo venía emocionalmente muy quebrada”, comenzó contando. “A la edad que tengo y en el momento que estoy en mi vida, no me da pudor en contarlo como alerta. Yo tengo que partir un relato que no es fácil, pero es real”, añadió.

“Lo que pasa es que él era cocainómano. Después me enteré, me informé, y me explicaron que la droga convierte en sádicos a las personas. La persona que tiene la patología, bajo el efecto de la droga aflora la patología, que yo ignoraba”, agregó la actriz.

“Algunas noches, me apuntaba (con un arma), me decía ‘te voy a matar, te voy a matar’. Realmente llega un minuto... por eso hay que entender a las mujeres que piden fuerzas y uno dice ‘¿Cómo puede ser?’. Existe este nexo con el golpeador, un poco de sumisión, de temor”, continuó.

“Eso fue un poco a lo que yo me aferré”

Esto propició a que Cristina recordara el día que decidió abandonarlo. “Ya había consultado a un psicólogo que me estaba reforzando. No tenía la libertad de ir a sesión con el psicólogo y ni al supermercado sola, era celópata mal. Me había cortado el teléfono, cortó el cable del teléfono de donde convivíamos, para que no hablara con nadie. Si yo iba a ver a mi familia tenía que ir con él”, contó.

A escondidas Tocco estaba recibiendo ayuda de un terapeuta que le dio un empuje a cortar la relacion. Él le aseguró que su pareja no la iba a matar ya que el hombre amaba tanto a su hijo que no se iba a arriesgar a ser arrestado por femicidio. “No va arriesgar su imagen, no lo va hacer, eso fue un poco a lo que yo me aferré”, reveló.

“El día que yo abrí la puerta del departamento… Yo tomé un perro salchicha que tenía, me puse un abrigo porque hacía frío, tomé el perro y abrí la puerta. Sentí que abrió el cajón donde tenía el arma y no me importaba si disparaba. A ese nivel llegan a torturarte tanto”, contó la actriz.

“No me disparó y aquí estoy… Me fui para siempre con mucho esfuerzo porque si él me llamaba, yo tenía la intención de volver. Qué vergüenza contarlo, pero era así. Estaba totalmente sometida, él me llevaba 22 años. A veces termina en femicidio o termina la mujer en exacerbación y puede terminar matando ella”, cerró Cristina Tocco.