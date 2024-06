“Con un miedo horrible”: Ingrid Aceitón preocupa a sus seguidores por delicado estado de salud de su hija Ada

Una preocupante publicación en redes sociales escribió este fin de semana la exchica reality Ingrid Aceitón, quien en su cuenta oficial de Instagram alertó a sus seguidores por el delicado estado de salud de su hija Ada.

Fue en sus historias de la plataforma digital que la otrora candidata a Miss Chile sinceró que la menor se encuentra enferma hace varios días con un cuadro que la tiene “tan decaída, sin comer nada porque todo lo vomita”.

La enfermedad que preocupa a Ingrid Aceitón

“Hoy (ayer) estoy un poco triste. La verdad, no acostumbro a ver a mi niña tan enfermita como ahora. Tan decaída, sin comer nada porque todo lo vomita. Y yo con un miedo horrible, siempre pensando lo peor”, aseveró la también animadora de televisión.

“Oro por ella todas las noches, porque el miedo de que le pase algo me invade de tal manera que mi cuerpo reacciona con angustias y crisis”, relató Aceitón, quien si bien reconoció que “está claro que no soy la única mamá así cuando ve a sus hijos enfermos”, no dejó de manifestar su deseo de que “cada niño se mejore y sane de cualquier enfermedad”.

Oro por ella todas las noches, porque el miedo de que le pase algo me invade de tal manera que mi cuerpo reacciona con angustias y crisis — Ingrid Aceitón

“Son nuestros ángeles en la tierra y ellos merecen sólo felicidad y amor. Abrazo para las mamis y papis con sus hijos enfermitos. A cuidarnos todos, ya que andan muchos virus”, indicó la modelo, quien esta madrugada agradeció el apoyo de sus seguidores y reveló una leve mejoría en el cuadro de Ada.

“Sólo quiero agradecer a todas y todos por las lindas energías que le envían a mi niña y a la vez a mí. Siempre estoy agradecida de sus consejos, me hacen sentir mucho mejor y muy querida”, escribió.

Opens in new window Ingrid Aceitón agradeció en sus redes sociales por el apoyo que recibió por la salud de su hija. Fuente: Instagram @ingridaceiton.