“Eso te mata, te desploma”: Nicanor Bravo se emocionó al hablar sobre su tratamiento tras ser diagnosticado de cáncer

El reconocido diseñador de moda, Nicanor Bravo, abrió su corazón en el último capítulo de “La Divina Comida”. Él estuvo al mando de la tercera noche, la cual estuvo cargada de emoción, especialmente cuando habló sobre el diagnóstico de cáncer que recibió.

“Me encontraron cáncer colón-rectal, la quimio la terminé hace nada, quimio y radioterapia. Es muy duro, es terrorífico el tema, no estoy hablando de la enfermedad en sí”, explicó el diseñador, quien aseguró esto último debido a que presenta un vasto historial familiar con esta enfermedad.

“El tema son los tratamientos, eso te mata, te desploma...”, contó antes de quebrarse, “sos un ente echado en la cama sin poder hacer nada. Yo hice 30 sesiones de radio todos los días, salvo los fines de semana, hice dos quimios de 92 horas continuas”, añadió.

“Hay una parte de esta enfermedad que es la soledad del enfermo. No porque estés solo en sí, sino porque el enfermo está con su enfermedad, por más que vos tengas 20 personas al lado tuyo. Si no hubiese tenido los perros, no sé qué habría hecho”, reveló.

Nicanor Bravo Captura: CHV

La emotiva noche de Nicanor Bravo

Angélica Castro mencionó que él siempre ha sido muy famoso, vistiendo a personas muy importantes, y lo imaginaba más rodeado de personas. Nicanor le confesó emocionado que “no existieron ningunas de esas figuras. Gracias a Dios tengo una gran amiga que siempre está, tengo una clienta amiga que se llama María José que también siempre estuvo”.

“Hubo una pareja de chicas que viven al frente, y de la nada, se hicieron cargo. Cristina otra clienta mía, Anita, Carlos, otros ángeles”, añadió. La animadora le preguntó si es que se decepcionó de algunas personas que pensó estarían para él, y él dijo que “sí, con varias personas. La única del medio, que somos amigos, fue la Maca Venegas, se preocupó de mí, por si necesitaba algo legal, si le podía pagar el teléfono”.

Él se atendió en el Hospital San Juan de Dios, y aprovechó la oportunidad para agradecer al centro médico para la atención que le dieron, en donde lo contuvieron mucho.

Al contar sobre su estado actual, Nicanor Bravo señaló que “hoy por hoy, yo me siento bien, ya no tomo analgésicos. Sigo con ciertos problemas y obviamente hasta que en junio me hagan el PET, no sabré en qué situación estoy”.

“Si me dicen que haga otro tratamiento, no lo hago, buscaré otra alternativa, aunque no estoy diciendo que la gente no lo debería hacer. Es mi experiencia, mi cuerpo ya no podría aguantar otro tratamiento más, no sé cómo lo hice”.

Él cerró diciendo que “hacer esto a mí me dio 10 años más de vida, ustedes me rejuvenecieron mucho. Todos los chicos que están atrás, y se preocuparon por mí para que yo lo pueda hacer”. Él se emocionó al terminar la oración y le lanzó un beso a la gente detrás de cámara. Angélica Castro le agradeció este momento, mientras ella se secaba las lágrimas.