Héctor Noguera y desenlace fatal de su personaje en teleserie de Mega: “Había que ser fiel al nombre de la novela”

Fue una de las escenas más emotivas e impactantes de la semana en la teleserie nocturna de Mega “Como la vida misma”, el deceso del personaje interpretado por Héctor Noguera, Armando, quien dejó con un mar de lágrimas a los televidentes de la ficción.

El padecimiento de Alzheimer que acompañó al personaje de Noguera, y que marcó buena parte de su trayectoria en la novela del canal privado, finalmente no tuvo el desenlace feliz que gran parte de los seguidores de la producción esperaba en la medida que “Armando” iba desconociendo a sus mayores amores, como lo fueron Malú (personaje interpretado por Coca Guazzini), su hijo Marco (Andrés Velasco), y sus nietos.

La reacción de Héctor Noguera al desenlace de “Armando”

“Yo no sabía, ni nadie sabía, yo creo, hasta muy avanzada la teleserie, que mi personaje iba a sufrir Alzheimer. Para mí fue una sorpresa cuando me lo dijeron”, sinceró el actor en el programa de Youtube de Mega “Alerta de Spoiler”.

Yo no sabía, ni nadie sabía, yo creo, hasta muy avanzada la teleserie, que mi personaje iba a sufrir Alzheimer — Héctor Noguera

En esa íntima conversación, el actor abordó el efecto que podría causar en los televidentes ese padecimiento en su personaje, un tipo que a pesar de ser “muy mayor, también era muy alegre”.

“Al comienzo me sorprendí, pero también dudé de si era bueno o no, o qué iba a pasar con el público, porque mi personaje, aunque era muy mayor, también era muy alegre, era muy bueno para el leseo”, confesó.

“No sabía qué iba a pasar con el público, cómo iba a tolerar él mismo el Alzheimer, entonces muchas veces dudé. ‘¿Se va a provocar desilusión en el público? ¿Va a perder a este viejo alegre?, reflexionó.

“Pero después, ya haciendo el personaje, me di cuenta que los autores lo habían tomado de una forma muy especial, no como yo lo imaginé. Sin quitarle lo trágico por la enfermedad, se mantuvo el espíritu del personaje”, explicó Noguera, quien al final reconoció la importancia de representar de esta forma una realidad en el cotidiano vivir de mucha gente común y corriente.

“La mayoría me dice: ‘Qué pena que se haya enfermado’, con una mezcla de entre pena y un poco de desilusión. En la calle todos me decían que querían que todo terminara más feliz, pero la verdad es que había que ser fiel al nombre de la teleserie y no tener un final tan rosa, digamos”, finalizó.