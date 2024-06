Hugh Jackman revela por qué originalmente dejó el papel de Wolverine

El actor Hugh Jackman ha compartido los motivos detrás de su decisión de abandonar el papel de Wolverine, el icónico héroe de Marvel, antes de su regreso en el próximo proyecto de Deadpool y Wolverine.

Jackman, a quien muchos creían que se había despedido del personaje con la película Logan, explicó en una entrevista a People que en un principio dejó el papel debido a que simplemente estaba cansado:

“Había llegado a un punto, probablemente hace 10 años, en el que pensaba que no lo estaba disfrutando. Me dolía. Fue duro. Pero me he tomado un descanso y he bailado mucho. He estado haciendo espectáculos. Así que cuando volví a ello, fue muy divertido”.

Debido a este agotamiento físico y emocional que experimentaba al interpretar a Lobezno, el intérprete decidió que necesitaba un descanso. El actor buscó nuevas experiencias y se embarcó en proyectos fuera del universo de los superhéroes.

Durante su tiempo alejado del papel, se dedicó al baile y a presentaciones en el escenario, lo cual le permitió explorar otras facetas de su talento artístico.

Regreso renovado

Después de un tiempo alejado del papel, comentó en la entrevista como encontró un nuevo sentido de diversión y entusiasmo al regresar al personaje También mencionó que su descanso le permitió recargarse y redescubrir el placer de interpretar a Lobezno.

Ahora, está emocionado por la oportunidad de llevar al personaje a nuevas alturas y brindar a los fans una versión renovada de Wolverine.

Además de su regreso, se han generado rumores sobre la introducción de múltiples variantes del personaje de Lobezno en el proyecto de ‘’Deadpool y Wolverine.’’

Entre los nombres que circulan están Taron Egerton y Daniel Radcliffe, quienes, según fanáticos, podrían ofrecer interpretaciones del mítico personaje de los X-Men.

También se especula sobre un posible regreso de Dafne Keen, quien interpretó a X-23 en Logan, como una versión alternativa del superhéroe con garras.