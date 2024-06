Julián Elfenbein habla por primera vez de su pareja, Verónica Calderón: “Estamos de novios desde hace unos cinco meses”

Aunque hace varias semanas que sus seguidores de redes sociales saben de su nuevo amorío con Verónica Calderón gracias a las publicaciones que el animador de CHV realiza en su cuenta oficial de Instagram, lo concreto es que el comunicador no había hablado demasiado de su relación sentimental después de varios años separado de su esposa, Daniela Kirberg.

Algo que cambió este fin de semana que, por motivos laborales, viajó hasta Buenos Aires, ciudad en la que por estas horas comparte de un romántico momento con la publicista y heredera de una compañía de retail nacional.

El nuevo amor de Julián Elfenbein

Y es que la relación ha navegado por un idílico romance, que ya lleva cinco meses, como lo aclara Julián a lun.com.

“Estamos de novios desde hace unos cinco meses. Yo siempre viajo (a Buenos Aires) a filmar los comerciales de Mercado Libre con los tiempos muy, pero muy apretados. Casi de la noche a la mañana. Terrible, no alcanzo a dormir. Pero esta vez hubo un cambio en la escenografía de ‘Got Talent’, que se hizo justo esta semana, lo que me permitió venir y grabar más de cuatro jornadas, con pruebas de vestuario, reuniones de pauta, desde el martes y hoy (sábado) hasta la mitad del día”, contó.

Este no es el primer viaje que hacemos juntos al extranjero. Viajamos de luna de miel al Caribe — Julián Elfenbein

“Yo viajo cada tres o cuatro meses, pero esta vez eran muchas grabaciones, por lo que cada jornada tiene un horario muy estricto, porque acá se respetan mucho los acuerdos con los sindicatos. Hice varias piezas distintas en cine, por lo que es más lento. No sé cuántas campañas sacarán de esto, grabé para Ciberday, para Ciberfriday y otros ciber. Son como 18 comerciales”, prosiguió.

“Hoy (ayer) sí tengo una comida, con mi novia que la invité y llegó hace un ratito. Tenemos una comida en la casa de unos amigos de ella y míos. En Nordelta, en Tigre, un barrio que está al norte de Buenos Aires”, explica el animador, quien sincera que a pesar del intenso amorío, a la fecha “no vivimos juntos” con Verónica.

“Este no es el primer viaje que hacemos juntos al extranjero. Viajamos de luna de miel al Caribe, a Cap Cana, que es una playa en República Dominicana, al lado de Punta Cana, pero más chiquitita, más íntima, más boutique, no son hoteles tan grandes”, continua Elfenbein, quien al finalizar su conversación explica que con su actual pareja “no me he casado, si yo no estoy divorciado. Ella es madre de cinco hijos y yo de tres, así es que creció la familia”.