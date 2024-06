“Muy clasista y muy machista”: Fran Maira se quejó tras recibir críticas de un compañero de “Ganar o servir”

Un nuevo registro de la señal extendida del reality de Canal 13, “Ganar o servir”, anda rondando por las redes sociales. Una conversación entre Fran Maira y Oriana Marzoli denota las quejas de la joven sobre el machismo que existe dentro de la casa, especialmente debido a su relación con el peruano Austin Palao.

Ellas estaban alejadas de los compañeros de la casa, mientras la chilena le manifestaba su molestia a la venezolana. El video que subió la cuenta de Instagram “Chisme reality”, comienza mientras las chicas se estaban sentando y la exparticipante de “Gran Hermano” dice “si a él le diera vergüenza algo, no estaría durmiendo conmigo por una semana”.

Marzoli le contestó “está bastante pegado a ti como para que diga... yo no veo que se avergüence en ningún momento”. Maira estaba de acuerdo con esa afirmación porque si no no estaría tan cerca de ella, y su amiga agregó que él se molestó después de que la joven le mintiera, así que opinó que “está en niveles que le importas de verdad”.

“Me dio a entender que yo soy muy liberal y él muy conservador”

De igual forma, Fran Maira dijo “qué penca que él me diga eso porque no es primera vez que me lo dice. Yo le digo: ‘hueón, ¿y tú me conoces a mí de afuera?’. No porque yo hable de repente con ordinarieces o que tenga una manera de expresarme un poco ‘fuera de la línea de lo correcto’, significa que yo venga de cualquier parte”.

“Qué feo, no me gustó nada lo que me dijo. ¿Qué le voy a decir aparte? Si pelear con él es como pelear con un macetero. Muy clasista y muy machista”, agregó Fran sin especificar sobre qué hombre estaba hablando.

Por su parte, Oriana Marzoli le comentó a su amiga que “yo llegué cuando él te dijo que Austin tiene un nivel de vida (muy alto), que se rodea con gente muy tal y cree que tú a lo mejor también, pero tu forma de hablar y actuar”. Esto dando a entender que un tercero estaba hablando sobre Palao.

Fran aseguró que no voy a cambiar su forma de ser por alguien más, y Oriana le dijo que duda que él lo haya dicho por algo que le comentó Austin. “Es lo que él cree quizás (...) Él sigue con la creencia que la mujer no puede hacer nada hueona, se nota heavy (...) Me dio a entender que yo soy muy liberal y él muy conservador, yo digo qué tiene que ver”, cerró.