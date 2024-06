Revelan duración de los dos primeros episodios de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la serie en México?

House of the Dragon Game os Thrones Juego de Tronos

La cuenta regresiva para el estreno de House of the Dragon ya se encuentra en marcha. HBO Max, que ahora pasó a llamarse Max, tiene todo listo para la llegada de la segunda temporada de la precuela de Game of Thrones.

En el medio de los preparativos de la serie, los ejecutivos de Max revelaron la duración de los dos primeros episodios de la segunda temporada. En ambos casos el tiempo sobrepasará una hora.

Los fans de las aventuras medievales y políticas de George R. R. Martin quedaron impresionados, debido a que este tipo de duraciones en episodios suelen aparecer en el penúltimo o último capítulo de cada temporada. Y en este caso aparecen al inicio. Es una demostración de que lo que se viene es intenso para la disputa del Trono de Hierro, entre diferentes integrantes de la familia Targaryen.

De acuerdo con lo que reseña Diario AS, el primer episodio de la segunda temporada de House of the Dragon será de 64 minutos (1 hora y 4 minutos). Mientras que el segundo tendrá una duración de 72 minutos (1 hora y 12 minutos).

¿Cuándo se estrena House of the Dragon en México?

La plataforma de streaming Max informa que el estreno de House of the Dragon 2 está programado para el domingo 16 de junio, a las 7:00 pm.