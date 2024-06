“Yo nunca pensé que iba a llegar la plata”: Rodrigo Herrera recordó la deuda de Mauricio Israel que ya fue saldada

El periodista Rodrigo Herrera es uno de los invitados en el capítulo de este domingo del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”. Él compartirá junto a la actriz Cristina Tocco, el cantante José Alfredo Fuentes y la diputada Camila Flores.

Uno de los problemas más mediáticos que han rodeado a Herrera es la deuda de su excolega Mauricio Israel, quien el año pasado le terminó por devolver su dinero, y fue consultado sobre esto por el animador Julio César Rodríguez. “Es un momento incómodo, más allá de la buena onda, es un momento incómodo. Yo nunca pensé que iba a llegar la plata Julio, esa es la verdad”, comenzó.

“Han pasado 20 años, obviamente trabajamos juntos mucho tiempo desde el año 2000 al 2008, tenemos un montón de historias de experiencia de trabajo, de experiencia personales juntos. Las cosas no van a ser como antes, pero eso no quiere decir que debe perseverar la odiosidad. Esa odiosidad ya había desaparecido, ahora todavía más”, continuó Herrera.

Su llegada al mundo de la política

De igual forma, al periodista le consultaron sobre su vuelco a la política después de dedicar la mayor parte de su carrera en el área deportiva. “Es curioso, pero es verdad, cuando uno tiene una posición clara, y yo creo que los periodistas es necesario que la tengan. Yo creo que (...) la imparcialidad es un factor que no siempre existe”, afirmó.

“Creo que uno no puede siempre mantenerse por una línea donde no pises huevos, la labor del comunicador precisamente es romper algunas cáscaras”, agregó el comunicador.

Él se refirió al caso del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva por la investigación de las Farmacias Populares. “Independientemente de que yo encuentro que su prisión preventiva es exagerada, la verdad es que no tiene nada que ver con lo que me representa en términos políticos, yo nunca he votado por Daniel Jadue”, aclaró.

“Hay que dejar a los Tribunales trabajar tranquilo, acá a la jueza y a la la fiscalía y al final del camino, porque todavía no había ninguna condena, veremos qué pasa. Mientras más tranquilo estén los Tribunales, mayor resgualdo para el Estado de derecho”, concluyó.