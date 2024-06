Actriz de ‘Betty La Fea’ confesó amorío con chef Chris Carpentier: “Él ya me quería casar”

La actriz colombiana Martha Isabel Bolaños, conocida por su papel de la ‘Pupuchurra’ en la icónica telenovela “Yo soy Betty la fea”, reveló recientemente que mantuvo un fugaz romance con el renombrado chef chileno Chris Carpentier.

Según dio a conocer la colombiana, este amorío se desarrolló en el 2022 durante las grabaciones del programa “MasterChef Celebrity Colombia”, donde Carpentier era jurado y Bolaños una de las participantes.

Bolaños habló abiertamente sobre su relación con Carpentier en una reciente entrevista en la emisora Tropicana. Allí, la actriz relató cómo surgió la conexión entre ambos en medio de las grabaciones del programa. “Nos conocimos en el set y desde el principio hubo una chispa”, confesó Bolaños.

Sin embargo, dio a conocer que fue algo bastante fugaz. “Fuimos a cenar, pero no prosperó”, añadió, señalando que fue ella quien decidió no avanzar más en la relación.

Bolaños destacó la intensidad con la que Carpentier quería llevar el romance a otro nivel. “‘Despacio, gordo. Vamos despacio’. Él ya me quería casar. Es muy guapo, pero no prosperó”, mencionó, subrayando la rapidez con que el chef pretendía formalizar el vínculo.

En la entrevista, Bolaños también dejó claro que su decisión de no continuar con Carpentier no implica una negativa definitiva hacia el amor. “Eso no quiere decir que no quiera conocer a un tipo chévere para compartir la vida. Pero aclaro que lo deseo, no lo estoy buscando, ni estoy necesitada”, afirmó cautelosa.

El problema de salud que alejó a Chris Carpentier de MasterChef

Mientras tanto, Chris Carpentier ha estado alejado de la TV en el último tiempo. El chef tuvo que retirarse del programa debido a problemas de salud. “No podía comprometerme con una nueva temporada, porque no estaba dando el 100% de mí”, explicó Carpentier en una transmisión en vivo, revelando que sufría de un severo problema en la columna que le impedía continuar con el proyecto.

“Vi en muchos lugares que no estar en MasterChef generaba mucha tristeza, me enfermé, me dio un tema de la columna que fue muy difícil de manejar, mi columna no me daba para caminar al atril. Lo que la cabeza no dice, el cuerpo lo grita. Eso no se veía en el programa, pero no era capaz de comprometerme con el proyecto sin dar el 100% de mi”, afirmó el chef en esa ocasión.