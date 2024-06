Carolina de Moras sorprende al proponer a Pedro Pascal para coanimar el Festival de Viña con Karen Doggenweiler: “Sería atómico”

Sin duda, una voz autorizada para referir a quiénes serían buenos candidatos para llevar la conducción en la próxima edición del Festival de Viña del Mar, esa es, Carolina de Moras. La presentadora de TV fue animadora del certamen en cinco ocasiones, por lo que su opinión podría ser clave en el asunto.

PUBLICIDAD

Recordemos que, recientemente, se dio a conocer que Mega y la productora Bizarro se adjudicaron la licitación para transmitir el evento en los próximos cuatro años. A raíz de esto, se ha especulado que Karen Doggenweiler podría ser la elegida para animar la Quinta Vergara, sin embargo, no estaría tan claro quién la acompañaría.

En una reciente entrevista con Página 7, Carolina de Moras fue consultada respecto a quién le gustaría ver animando junto a Karen en Viña 2025 y su respuesta no dejó de sorprender.

“Sería Atómico”

“Qué difícil con qué hombre la verdad que no sé, pero sí me gustaría verla, sí, por supuesto creo que la Karen es algo que ha deseado por mucho tiempo y que se le ha ido como escapando de donde ella va”, partió declarando.

De manera inesperada, la modelo mencionó a nada menos que, el querido actor chileno que triunfa en Hollywood, Pedro Pascal.

La comunicadora, quien presentó el festival en cinco ocasiones entre 2014 y 2018, comentó: “Yo había escuchado a Pedro Pascal, me tinca demasiado, sería atómico”.

“Un actor de la talla de Pedro Pascal podría, de todas maneras, hacer de animador, sería una súper experiencia”, añadió.

PUBLICIDAD

El interés de Pascal en participar no sería del todo sorprendente para De Moras, quien argumentó que el actor es “bien nacionalista, así que no lo veo mal”. La idea de tener a Pascal, conocido internacionalmente por sus roles en series como “The Mandalorian” y “Game of Thrones”, podría añadir un atractivo global al evento, atrayendo una audiencia más amplia y diversa.

En la misma línea, De Moras, entregó su opinión sobre la idea de que Karen Doggenweiler, anime sola el evento. “A mí me gusta un animador y una animadora, es un escenario gigante, es mucha pega para una sola persona”, sentenció.

Además, aprovechó de compartir un consejo primordial para quién será la próxima animadora de Viña del Mar. “Más que estar preocupada de que tiene que ir según la pauta, tiene que acordarse de que este es un programa que tiene un público en vivo y eso es lo que manda”, cerró la modelo.