Elon Musk y Tesla lanzan al mercado un potente licor mexicano que cuesta 450 dólares

El alcohol no es la solución a los problemas. Pero Elon Musk y Tesla no hacen caso de esta recomendación al lanzar un producto al mercado, que no tiene nada que ver con los autos eléctricos, que es la principal actividad económica que hacen como empresa. Se trata de un licor mexicano, muy potente, llamado Mezcal y que cuesta 450 dólares cada botella.

No es la primera vez que Tesla Motors saca un producto que es completamente inverso a los carros eléctricos. La empresa de Elon Musk ha sacado un silbato cibernético, un USB para cargar imágenes, una caja para gatos y en una ocasión sacó un perfume.

Ahora, en el medio de los problemas que tienen en su dirección ejecutiva, por la repartija de acciones y un bono de productividad estratosférico para Elon Musk, la empresa publica su propio Mezcal en una botella original de Tesla, que realmente llama la atención.

De acuerdo con una reseña de La Tercera, el Mezcal de Tesla tiene 43 por ciento de grados de alcohol. La empresa describe que la bebida se hizo tras un “proceso de destilación en alambique combinando intuitivamente los distintos sabores de los agaves nativos Espadín y Bicuishe”.

Asimismo, detallan que el sabor del licor es “delicado y especiado, con un profundo aroma cítrico y de manzana verde que da paso a suaves notas herbáceas con un delicado ahumado que perdura en la lengua con notas de nardo, jazmín y manzanilla que se suavizan en una sensación en boca equilibrada y aterciopelada”. Toda una maravilla que cualquiera querría probar.

La botella, ciertamente, es un producto para coleccionar si eres una persona a la que le gustan los objetos únicos y curiosos. Infobae reseña que el recipiente es de vidrio soplado a mano. Tiene un acabado negro mate, que fue inspirado en la antigua tradición alfarera de Barro Negro de Oaxaca. La idea de todo este diseño fue de Javier Verdura, director de diseño de productos de Tesla, que tiene raíces mexicanas.