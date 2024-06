House Of The Dragon: Este es el elenco que conforma la segunda temporada

House of the Dragon

Max espera atrapar la atención de la audiencia, al estrenar la esperada nueva temporada de House Of The Dragon, que verá a luz este domingo 16 de junio.

Luego de más de año y media desde el final de la exitosa primera temporada de la precuela de Game Of Thrones, los fanáticos del Universo creado por George R.R. Martin, podrán ver el desarrollo de la guerra de la familia Targaryen, quienes lucharán entre hermanos para quedarse con el trono de los Siete Reinos.

La trama exacta de House of the Dragon 2 está en secreto, pero el showrunner de la serie, Ryan Condal, le dijo a The Hollywood Reporter que aparecerán muchos personajes nuevos. “Estamos encantados de volver a rodar con miembros de nuestra familia original, así como con nuevos talentos a ambos lados de la cámara”, dijo. “Todos tus personajes favoritos pronto estarán conspirando en las mesas del consejo, marchando con sus ejércitos y montando sus dragones en la batalla. Estamos ansiosos por compartir lo que tenemos preparado”.

Elenco de segunda temporada de House Of The Dragon

Con su estreno cada vez más cerca, se han confirmado los actores del elenco de la segunda temporada de La Casa del Dragon. Entre los talentos que regresan, podemos esperar volver a ver a Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Matt Smith como Daemon Targaryen, a Eve Best como Rhaenys Targaryen y a Rhys Ifans como Otto Hightower. Además de ello, la participación de Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham también pueden esperarse nuevamente en la pantalla.

También habrá que esperar a ver la progresión de jóvenes a adultos de los hijos de Rhaenyra: Jacaerys Velaryon (interpretado por Leo Hart y Harry Collet), Lucerys Velaryon (interpretado por Harvey Sadler y Elliot Grihault), Joffrey Velaryon (cuyo actor aún está confirmado), Viserys II Targaryen y Visenya Targaryen (tampoco han sido confirmados sus intérpretes).

Por otro lado, la siguiente generación de personajes también la encontraremos en los hijos de Alicent: Aegon II Targaryen (interpretado por Ty Tennat y Tom Glynn-Carney), Helaena Targaryen (interpretada por Evie Allen y Phia Saban) y Aemond Targaryen (interpretado por Leo Ashton y Ewan Mitchell).

Nuevos miembros del casting

