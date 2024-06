“Le decía ‘tranquila, que yo te lo voy a cuidar’”: Fabio Agostini reveló la conversación que tuvo con Daniela Aránguiz sobre romance entre Mateucci y Colett

Fabio Agostini llegó con todo a generar conflictos dentro de la casona de “¿Ganar o Servir?”, y es que el español reveló una conversación que tuvo con Daniela Aránguiz sobre el romance entre Luis Mateucci y Daniela Colett.

El nuevo participante del reality de Canal 13 habló de esta situación mientras conversaba con Pangal Andrade, Faloon Larraguibel, Blue Mary y Camila Recabarren, en donde contó que habló con la panelista de farándula justo antes de entrar al encierro y le aseguró que estaba molesta por la actitud de la brasileña.

“Me mostró una conversación donde le decía ‘Tranquila, que yo te lo voy a cuidar, no te preocupes’. Y bastante lo cuidó”, expuso el español.

La conversación con Colett

Posteriormente, Agostini escogió a Luis para estar esposados durante una hora y aprovechó de hablar con Colett sobre esta polémica.

“Dani está enfadada contigo porque le pediste consejos, dijiste que lo ibas a cuidar, y lo cuidaste más de la cuenta”, contó Fabio.

“Ella me dijo ‘cuidadito con él’, le dije que jamás me metería con alguien con pareja, y me dice ‘cuídamelo’. Entonces entro a la casa y él me dice que está soltero”, se explicó Colett, asegurando que la que fue desleal aquí es Aránguiz.

“Ella sacó pantallazos de cosas que le conté para mandárselo a la gente. No fue leal conmigo, que no se haga la víctima. Estoy muy tranquila, no hice nada malo, no vine por él. Ella no es mi amiga, sólo conocida”, argumentó la brasileña.

Finalmente, Daniela comentó que está segura de que Aránguiz va a entrar al reality a encararla, tal como hizo en “Tierra Brava”. “Ella va a entrar, pero yo no voy a pelear por hombres. Y si tú tienes dudas, no estés conmigo, porque no quiero un hombre que tenga dudas”, le expresó a Luis.