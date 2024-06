“Me siento feliz y libre cuando estoy de Sofía”: Sabélo reveló las dudas sobre su identidad a los participantes de “¿Ganar o Servir?”

Sofía Camará, más conocida como “Sabélo”, protagonizó un especial momento durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” puesto que reveló una de sus preocupaciones a sus compañeros de encierro.

Todo comenzó cuando estaba conversando con Botota Fox, en donde confesó las dudas que tiene con respecto a su identidad, esto luego de recibir un comentario de Oriana Marzoli diciendo que tiene una esencia más femenina que masculina.

“Tengo miedo de que se me cierren puertas porque viste que cuando el transformista se hace mujer, ya no es lo mismo”, le explicó el argentino a su compañero.

“Es la primera vez que me pasa esto. Siento que si doy un paso tan grande tengo que hablar con mi familia”, comentó, a lo que la Botota le consultó: ¿Pero qué cambiaría? Tú seguirías siendo la misma”.

“Es raro tener esencia femenina de Pablo con barba, porque me siento incómodo, no saben cómo tratarme y me preguntan. Estoy confundidísimo, le he dedicado tanto tiempo a mi trabajo y a mi profesión, que me he dejado en segundo plano, eso me da tristeza”, confesó el transformista.

Los consejos de sus compañeros

Acto seguido y luego de ver cómo le afectaba la situación, Mariela Sotomayor y Gala Caldirola se acercaron para intentar consolar a Sofía.

“Lo que no tienes que hacer es agobiarte, además, yo creo que aquí vas a encontrar respuestas a cosas que nunca te habías imaginado”.

Por su parte, el transformista enfatizó en que “yo creo que es un problema conmigo (...) Sorry pero es que este es un tema que me supera”, expresó entre lágrimas. “Es el único tema de mi vida que no tengo resuelto y me da pena. Me da lata, me da pena porque cómo no puedo tener resuelto mi identidad. Me siento feliz y libre cuando estoy de Sofía, no de Pablo”, afirmó, mientras que Botota, Gala y Mariela le mostraron su apoyo, afirmando que ella está bien como es y que no debe apurarse para resolver esta complicación.