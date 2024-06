“Mi salud es mi prioridad”: Claudio Valdivia se despidió entre lágrimas de sus compañeros de “¿Ganar o Servir?”

Un emotivo momento se vivió en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, y es que Claudio Valdivia tuvo que abandonar la casona tras una grave lesión.

La noticia la dio Sergio Lagos, quien se reunió a los participantes para comunicarles que, tras hacerse exámenes en su rodilla y la revisión de un traumatólogo, el exfutbolista debe dejar la casa en unos minutos.

Sobre cómo se tomó la decisión de los médicos, Valdivia comentó que fue “difícil y dura noticia. Me hubiera gustado seguir compitiendo, pero mi salud es mi prioridad y no puedo seguir, no quiero ser una molestia para el equipo. Mi rodilla y una lesión crónica que tengo en el tobillo me hacen abandonar la competencia”, expresó entre lágrimas.

“Quería reencontrarme con Pangal, le di la pelea, pero no estoy hoy en condiciones”, se lamentó el participante, y se despidió de sus compañeros.

Blue Mary fue una de las pocas que no aguantó las lágrimas al escuchar la noticia, de hecho, fue la última en despedirse de Claudio.

“Eres tremenda persona. Gracias y perdón”, le dijo el chico reality, agregando que estaba contento que haya sido su compañera dentro del encierro. Sin embargo, la despedida por quedó ahí, puesto que minutos más tarde, la locutora se sentó en el patio a llorar en soledad.

El motivo de su salida

Cabe recordar que hace un par de días que Valdivia habló sobre su lesión en sus redes sociales, contando que ocurrió mientras estaba en la última competencia por equipos.

“Esta fue la última vez que competí en @ganaroservir. En el segundo nivel de la estructura sufrí un golpe en la rodilla que determinó mi salida del encierro”, escribió en su cuenta de Instagram.

“El resultado del examen quedará para mí. Siempre dije que fui a competir y eso hice, manteniéndome lejos de los conflictos y romances. Lo di todo, quería llegar a la final, pero no pudo ser. Equipo soberano por siempre”, agregó el hermano de Jorge Valdivia.