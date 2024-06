“No me meten con chicas de exfutbolistas para que me mantengan”: Fabio Agostini hizo pebre a Luis Mateucci en nueva discusión en “¿Ganar o Servir?”

Comenzaron los conflictos entre Luis Mateucci y Fabio Agostini, y es que los participantes de “¿Ganar o Servir?” protagonizarán un tenso cruce en el próximo capítulo de la producción de Canal 13.

Así se pudo ver en el adelanto que transmitió la exseñal del angelito, en donde se ve como ambos se terminan insultado fuertemente mientras se encontraban en una dinámica.

Según se puede ver en el video, todo ocurrió cuando se encontraban en una actividad liderada por Matías Vega, en este caso es un cabildo abierto.

En ese momento, Mariela Sotomayor hizo una prueba al hueso a Fabio, quien no dudó en responder sin tapujos. “¿Qué te gustaría más: estar en el equipo contrario, ganarle y burlarte de él o quitarle la capitanía?”, lanzó la periodista de farándula, lo que generó el tenso encuentro.

“Prefiero quitarle la capitanía”, contestó sin titubear, lo que molestó al argentino.

“Eres un hueón cero capitán. El capitán en el otro equipo era Pamela (Díaz) y tú hacías todo lo que ella te decía”, replicó Mateucci, refiriéndose a la participación de Agostini en el reality “Tierra Brava”.

El cara a cara

Sin embargo, el conflicto no quedó ahí puesto que Fabio le respondió con todo a Mateucci, y le sacó en cara algunas de sus relaciones con rostros del mundo de la farándula.

“Por lo menos a mí no me meten con chicas de exfutbolistas para que me mantengan. Porque eso eres, un mantenido de mierda”, lanzó sin filtro, haciendo alusión a su romance con Daniela Aránguiz, ex del Mago Valdivia, y ahora con Daniela Colett, ex de Eduardo Vargas.

Esta afirmación sacaron de sus casillas a Mateucci, quien reclamaba fuertemente mientras que Agostini lo trataba de “caradura, payaso y cagón (...) Afuera te cagas todo, esa es la verdad”, añadió.

“Por eso me quiere todo Chile y a ti te odian. Le dedicaste el triunfo a los haters. No te quiere nadie, Fabio”, sentenció Luis Mateucci.