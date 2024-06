“Valió la pena la cuarentena emocional”: Eva Gómez aclara romántica foto con misterioso galán

Una foto junto a un hombre, quien la besa en su frente. Otra, abrazándolo y con las caras muy pegadas, durante el evento Real Self Chile. Esas fueron las imágenes que encendieron las alarmas de romance en la prensa rosa, respecto al presente amoroso de la animadora Eva Gómez.

La confusión creció luego del mensaje que escribió en el post, palabras que hablaban de “regaloneo”. Echando a volar la imaginación sobre la situación sentimental de la exparticipante de Tierra Brava.

“Noche redonda después de tremendo evento @realselfscl. Ahora a comer y tomar una cosita!!! Ojalá no me enreden pa estar tempranito en la camita, regaloneo y serie”, escribió junto a las fotos, siendo la tercera la que captó la atención de sus seguidores.

“Me engañas”, “me estás engañando”, reaccionaron algunos hombres, mientras que otras seguidoras más sutiles le escribieron “valió la pena la cuarentena emocional”, “Que guapos! Se ven espectacular! Mucha felicidad para uds”, “Y quién es él? Está muy guapo, y ella también”, “Me derrito de amor, se ven maravillosos juntos”.

Eva Gómez asegura que no hay romance

Sin embargo, a pesar de que la tercera fotografía daba la impresión que había algo más que una simple amistas, la actual animadora de Caja de Pandora en La Red aseguró que solo son buenos amigos.

“Fui a un evento que se llama Real Self y me encontré allá con varias personas. Entre ellas, con Cristián, que es amigo hace mucho rato y después fuimos a comer. Ya me han preguntado y a todos les he dicho lo mismo... Como que me quieren casar. Me encontré con mil personas. Pero gracias por preguntar de verdad”, aclaró Eva Gómez al medio TiempoX.

El hombre en cuestión sería Cristián Becerra, indicó el citado medio, descartando que existiese un vínculo amoroso con la española.