Belinda y el polémico mensaje que colgó tras confirmarse romance de Nodal y Ángela Aguilar

Belinda no se quedó callada en medio del alboroto que ha causado el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar a solo dos semanas que este confirmara su separación con Cazzu, la madre de su hija Inti.

PUBLICIDAD

Las tendencias en redes sociales han estado enmarcadas en el triángulo amoroso de Nodal, Aguilar y Cazzu, pero Belinda tampoco ha escapado de quedar relacionada al ser la ex prometida del ranchero por lo que no dudó en lanzar un comentario polémico en redes sociales, pese a que en cuestión de minutos se arrepintió y borro.

Usuarios han cancelado con todo a la nueva pareja por hacer público su romance con tan poco tiempo de conocerse la separación del artista con la madre de su hija y los pocos meses (ocho) que han pasado del nacimiento de su pequeña.

El mensaje de Belinda tras romance de Nodal y Ángela Aguilar

Belinda y Christian Nodal terminaron su relación hace dos años en medio de un escándalo, luego que este publicara conversaciones entre ellos donde esta le pedía dinero y cuatro meses después se mostrara junto a la argentina.

Ha sido este año cuando la también actriz se encargó de dedicarle el tema ‘Cactus’ donde le lanzó con todo y dejó claro que no todo fue color de rosa en su relación.

Es por ello que ahora que Nodal ha dejado a Cazzu y anunciado su romance con la hija de Pepe Aguilar, públicamente no ha dudado en aprovecharse de la situación y dejar un contundente mensaje con el que prueba que está mejor que mal acompañada.

Belinda La cantante usó sus redes para pronunciarse. (Instagram)

“Tarde o temprano todo cae por su propio peso”, escribió en sus historias en Instagram con fondo negro acompañado del su tema ‘Cactus’.

PUBLICIDAD

Aunque la artista se encargó de borrar rápidamente su mensaje, fueron muchos los seguidores que capturaron sus palabras y se ha hecho viral.

Y es que incluso, algunos usuarios se han retractado y le han pedido disculpas por no haber creído en ella en su momento y pensar que la separación de Nodal fue su culpa.

“Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida, el amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar. En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona. Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo que estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”, fueron las palabras de Nodal.

Hasta el momento, la cantante argentina ha permanecido en silencio pero si dejó de seguir en redes al padre de su hija y a su novia, quien se suponía que era su amiga.