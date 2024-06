Christian Mujica evalúa su participación en “¿Ganar o Servir?” tras ser eliminado: “Mi experiencia la definiría con la palabra intensa”

“Mi experiencia la definiría con la palabra intensa”, aseguró el modelo Christian Mujica en conversación con Publimetro.cl tras ser eliminado del reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, donde tuvo que enfrentar un intenso “duelo a muerte” con Fabio Agostini en el capítulo de este lunes.

Así, al ser consultado sobre cómo definiría su participación y lo vivido en el reality show, Christian Mujica eligió la palabra intensidad agregando que “en tan poco tiempo viví muchas cosas que en el día a día no vives, muchos enfrentamientos y diferentes personalidades juntas conviviendo”.

En tanto, sobre la nominación de Fabio para enfrentarse en el duelo, Mujica indicó que si bien no se lo esperaba, luego se acostumbró a la idea y se fue contento por haberse puesto a prueba con el fuerte ganador de “Tierra Brava”.

Christian Mujica

Pese a todo, añadió que igual le dio “un poco de impotencia” haber sido eliminado. “Al no estar al cien por ciento con la lesión que tuve en la mano, no me dejó competir bien. No quiero sonar soberbio, pero quizás hubiera sido otro el desenlace si esa lesión no me hubiera afectado (...) Las cosas pasan por algo y capaz era el momento de tener que partir. El poco tiempo que estuve lo disfruté mucho y conocí personas increíbles adentro”.

Christian Mujica dio vuelta la página: se fue a México

Sin embargo, y pese a que destacó que lo pasó muy bien dentro del encierro del reality que se graba en Lima, Perú, el modelo Christian Mujica aseguró que no tiene pensado participar en un eventual repechaje, ya que tras su eliminación se fue de inmediato a México para retomar su carrera de modelaje.

“En estos momentos no me gustaría, ya que me encuentro nuevamente en México trabajando de mi profesión y estoy contento de seguir creciendo como modelo (...) Es en lo que estoy apuntando ahora, a poder seguir creciendo para llegar a mercados internacionales más fuertes”, explicó sobre su futuro laboral.

Finalmente y al ser consultado sobre a quien eliminaría ahora de “¿Ganar o Servir?”, Mujica puntualizó que “creo que todos hacen un buen desempeño dentro del reality, por lo que me es difícil nominar a alguien para que sea eliminado, pero para responder esta pregunta sería la Blue, ya que en momentos no la vi con los mejores ánimos por las discusiones”.