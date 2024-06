Ex presentadora de ‘The View’ reveló que Jennifer Lopez fue una de las peores invitadas al programa

La famosa al parecer no es la más agradable

Jennifer Lopez se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras las declaraciones de la ex presentadora de “The View”, Meghan McCain. En su podcast “Citizen McCain”, la ex copresentadora no tuvo palabras amables para la cantante y actriz, recordando una experiencia particularmente desagradable cuando JLo fue invitada al programa.

McCain describió a Lopez como “profundamente desagradable” y afirmó que la estrella llegó al set con un séquito masivo, uno de los más grandes que llegó a ver durante su tiempo como presentadora. Según McCain, la actitud de JLo y la magnitud de su séquito hicieron que la experiencia fuera notablemente incómoda.

Meghan McCain, ex presentadora de “The View” habla muy mal de Jennifer Lopez como invitada

“Yo también comparto historias negativas similares a las del mundo entero”, mencionó McCain en su podcast. “Me siento mal porque estamos llegando a un punto en el que J.Lo sufre acoso. Ella es una persona profundamente desagradable. Tenía el séquito más grande que he visto jamás”

“Más que Kim Kardashian y el presidente. Realmente no entiendo por qué era necesario”. Añadió. Además, McCain reveló detalles anecdóticos de la visita de Lopez a “The View”. Entre ellos, destacó que una persona del séquito de JLo tenía la tarea exclusiva de sostener un espejo iluminado para retocar su maquillaje en el backstage.

“Mi gran recuerdo de JLo es que había una persona cuyo trabajo consistía exclusivamente en sostener un espejo”, añadió McCain con clara indignación. La expresentadora también comparó a Lopez con otras celebridades que habían visitado el programa, señalando que Kim Kardashian, por ejemplo, fue un “encanto” tanto dentro como fuera de cámara, a diferencia de Lopez.

Siguen las malas noticias en torno a Jennifer Lopez

Las declaraciones de McCain se suman a otros rumores y titulares negativos recientes para Lopez. La artista está en medio de rumores de divorcio con Ben Affleck y ha cancelado su gira por Estados Unidos. En este contexto, McCain afirmó que Lopez está siendo maltratada y atacada estos días, lo cual es irónico dado que ella misma contribuyó a esta narrativa con su anécdota.

En un episodio anterior de su podcast, McCain ya había mencionado un conflicto con Lopez, alegando que la cantante hizo que bajaran un video de TikTok en el que se hablaba de su experiencia en “The View”. Sin embargo, McCain afirmó que el video fue restaurado en la plataforma poco después de apelar el aviso de infracción.