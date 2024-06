Francisco Kaminski desmiente a Daniela Aránguiz ante supuestos planes con Camila Andrade

“¡No es así! ¡Es mentira!”. Con esas palabras, enfatizando con signos de exclamación, Francisco Kaminski desmintió la información que Daniela Aránguiz reveló en el programa Sígueme, respecto a los supuestos planes que tendría el animador con su actual pareja, Camila Andrade.

Según contó la exMekano en el espacio de TV+, los excompañeros de La Red habrían grabado un proyecto piloto en los nuevos estudios de televisión de Julio César Rodríguez en La Dehesa, quizás para integrarse al rupturista canal de Youtube Somos Yuly.

“A mí me acaban de informar que Camila Andrade con Francisco Kaminski estaban en conversaciones muy importantes y avanzadas con una productora para hacer un programa de entretención en ese mismo canal (La Red)”.

Pero, en conversación con Publimetro, el animador desmintió la información, asegurando que, por ahora, no existe ningún proyecto y de ser así solo sería para el canal La Red.

“No estoy trabajando en ningún proyecto de tv! Si hay algunas cosas que se pueden hacer más adelante, pero siempre pensando en La Red!”, exclamó.

Además, respecto a que se trataría de un programa de conversación, respecto a las relaciones de pareja, enfatizó que ni siquiera si le ha ocurrido tal temática. La cual, por supuesto, tomó sentido tras su separación de Carla Jara, con quien tuvo 11 años en pareja y siete de casado, con un hijo pequeño en común.

“Nada, ni siquiera se me ha pasado por la mente hacer algo en tv de pareja con Camila”, recalcó a este medio.

Francisco Kaminski

El quiebre matrimonial

Fue en el mes de marzo cuando Carla Jara confirmó el quiebre matrimonial, desmintiendo que haya sido en buenos términos y asegurando que había “una tercera persona involucrada”.

“(Estoy) pésimo, no hay día que no lo haya pasado mal, sigo en shock. He seguido trabajando en mis redes sociales, subiendo videos porque es mi fuente de trabajo. Me han contenido mis amigas más cercanas, mi mamá, mi hermana. Esto ha sido un proceso terrible y súper triste”, reveló.

Además, agregó que “esto pasó de la noche a la mañana. Con él nunca tuvimos un problema, ningún conflicto, no nos habíamos separado antes. Era una relación estable y maravillosa, pensé que mi matrimonio iba a durar toda la vida. lo amaba y siempre lo respeté, me preocupe que estuviera bien. El 25 de marzo cumplíamos 11 años juntos... pero a todos le he dicho que voy a salir adelante con mi hijo y así va ser”, sentenció.

Actualmente, Kaminski trabaja en el programa La Caja de Pandora en La Red y prepara un nuevo espacio para asesorar a emprendedores llamado ¿Quieres ser mi socio?, además de trabajar en Radio Corazón.